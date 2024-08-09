Без дверей, зато с ванной на кухне. За сколько в Минске выставили на продажу необычную квартиру-однушку?

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Опубликовано: 09.08.2024 14:37 , Обновлено: 09.08.2024

В Минске выставили на продажу красивую, но необычную однокомнатную квартиру. На площади 31 кв. м. то ли дизайнер, то ли владельцы решили заменить кухню на... ванную. А обеденную зону с плитой и духовкой, наоборот, разместили в бывшем туалете. Кроме того, в квартире абсолютно нет дверей — их почему-то заменили шторами. Находится такая однушка на улице Красной, что в 5 минутах от станции метро "Площадь Якуба Коласа".

Расположена квартира на на третьем этаже. Общая площадь — 31 кв. м, а жилая — 12 кв. м. Из техники в кухне есть посудомоечная машина, индукционная варочная панель, духовой шкаф, микроволновка и холодильник. В жилой комнате стоит двуспальная кровать, обеденный стол и стулья, висит телевизор. Кроме балкона с выходом из ванной комнаты в квартире есть ещё один балкон, передал Интернет-портал Realt. Стоит такая квартира 96300 долларов.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродно, недалеко от парка Жилибера, выставили на продажу квартиру в доме 1920 года постройки. Более 100 лет назад его возвели из жёлтого кирпича, который изготавливали на местном заводе. За 266 тысяч долларов белорусам предложили 5 комнат, аутентичный винный погреб и собственный двор. Кроме того, к квартире прилагается земельный участок размером 7 соток, а в 2023 году в ней даже сделали ремонт.

В Гродно выставили на продажу 100-летнюю квартиру с винным погребом. За что попросили 266 тысяч долларов?