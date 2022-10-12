В Беларуси разрешили строить два дома на одном участке с 2023 года. Но есть условия

Опубликовано: 12.10.2022 12:54 , Обновлено: 12.10.2022

С 1 января 2023 года белорусам можно будет строить два дома на одном земельном участке. Но есть важные условия. Об это сообщил представитель Государственного комитета по имуществу Беларуси Сергей Костров 11 октября.

Это прописано в обновленном Кодексе о земле.

По словам Кострова, есть условия:

чтобы раздел участков для двух домов «не противоречил градостроительным нормам»;

чтобы создаваемые участки «был обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой» (например, был подключен к линии электропередач);

земельный участок нужно приобрести в частную земельную собственность.

Чиновник подчеркнул, что к новому дому также должны быть хорошие подходы или подъезды, «чтобы это не была территория, к которой нельзя подступиться, чтобы не ходили по земле соседа».

Ранее Телеграф писал, что с 1 сентября 2022 года белорусам можно покупать земельные участки по пониженной стоимости. Но при снижении цены применяют разные коэффициенты.

В Беларуси в два раза снизили стоимость земельных участков. Но не везде