В Беларуси в два раза снизили стоимость земельных участков. Но не везде

Опубликовано: 11.10.2022 16:12 , Обновлено: 11.10.2022

С 1 сентября 2022 года белорусам можно покупать земельные участки по пониженной стоимости. Об этом сообщил представитель Государственного комитета по имуществу Беларуси Сергей Костров 11 октября.

По его словам, эту норму прописали в обновленном Кодекс о земле.

Костров объяснил, что по пониженной стоимости белорусы могут как купить себе земельный участок, так и взять в аренду. Но при снижении цены применяют разные коэффициенты.

Так, в Минске и областных центрах действует коэффициент 0,8. А вот коэффициент 0,5 применяют при предоставлении земельных участков на других территориях.

«Сегодня гражданин может написать заявление в местный орган власти, и ему земельный участок будет предоставлен в частную собственность, с учетом вот этого понижающего коэффициента», — сказал чиновник.

Ранее Телеграф писал, что председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич 29 сентября дал обещание, что к 1 января 2023 года будет создана единая база пустующих домов, которые раньше пообещали продавать белорусам за одну базовую.

В Госкомимущества пообещали создать единую базу «заброшек» в Беларуси к 1 января