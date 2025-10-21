В Беларуси предложили поднять налог на большие дома и квартиры. Сколько тысяч человек коснётся?

Опубликовано: 21.10.2025 15:30 , Обновлено: 21.10.2025

Имущественный налог для владельцев квартир и домов большой площадью в следующем году может быть увеличен. Такая инициатива по изменению Налогового кодекса содержится в проекте бюджета на 2026 год, который в настоящее время находится на финальной стадии обсуждения белорусских законодателей. Узнали, что известно о предлагаемых изменениях.

Подробности законодательной инициативы на дня раскрыл в интервью одному из гостелеканалов министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, заметил портал Realt.by. По словам главы Минфина, повышение налога на недвижимость может затронуть порядка 27 тысяч плательщиков .

Дифференцировать имущественный платёж ведомство предложило следующим образом:

для квартир площадью свыше 150 квадратных метров и домов площадью свыше 200 квадратных метров. - установить повышающий коэффициент 2,

для квартир площадью свыше 250 квадратных метров и домов площадью свыше 300 квадратных метров - коэффициент 3.

“Это позволит для такого жилья “подтянуть” стоимость квадратного метра, из которой считается налог, к их реальной стоимости”, - объяснить Селиверстов суть инициативы, которую ещё предстоит одобрить депутатам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве по налогам и сборам в целом предложили сделать более дифференцированной действующую в Беларуси систему прогрессивного налогообложения. Повысить ставку подоходного налога предложили только для одной категории граждан. В ведомстве уже подсчитали, сколько белорусов коснётся нововведение, если оно будет одобрено законодателям.

В МНС предложили повысить подоходный для одной категории. Сколько белорусов коснётся?