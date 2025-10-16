В МНС предложили повысить подоходный для одной категории. Сколько белорусов коснётся?

Опубликовано: 16.10.2025 15:58 , Обновлено: 16.10.2025

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) предложили сделать более дифференцированной действующую в Беларуси систему прогрессивного налогообложения. Повысить ставку подоходного налога предложили только для одной категории граждан. В ведомстве уже подсчитали, сколько белорусов коснётся нововведение, если оно будет одобрено законодателям.

Речь о том, чтобы ввести ещё одну, третью ставку подоходного налога для самой обеспеченной категории белорусов. Повышение ставки подоходного для них глава МНС Дмитрий Кийко назвал “повышением справедливости налогообложения”.

Министр подчеркнул, что система прогрессивного налогообложения является “стандартной ситуацией” для европейских стран: чем больше уровень дохода человека, тем больше налогов он должен с них платить.

В Беларуси с 2024 года перешли на подобную систему лишь частично: для граждан, чьи доходы превышают 200 тыс. рублей, подоходный подняли почти вдвое - до 25% при ставке в 13% для всех остальных белорусов. По подсчётам МНС, повышенный налог пришлось платить порядка 8 тыс. человек из более 4 млн работоспособных белорусов. По словам Кийко, в результате бюджет пополнился на 200 млн. рублей .

“А это сумма уже значительная”, - процитировало министра госагентство БЕЛТА.

На сколько именно планируется поднять ставку подоходного для самых обеспеченных из самых обеспеченных, Кийко не уточнил, как и не сказал, какой порог предлагается установить для третьего уровня подоходного. Однако, в МНС подсчитали, что новый повышенный подоходный (в случае, если его одобрят депутаты на предстоящей дискуссии) придётся платить лишь небольшому числу белорусов - порядка 1 тысячи человек .

“Это не касается большинства наших граждан. Здесь главное не перегнуть палку”, - подчеркнул Кийко, заявив, что “это предложение имеет право на жизнь”.

Вопрос о дальнейшей дифференциации подоходного в ближайшее время планируется вынести на обсуждение в парламенте.

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