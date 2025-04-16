"В 2-3 раза дешевле" — Директор лесопилки в Молодечно назвал лучшее дерево для отделки бань

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Опубликовано: 16.04.2025 09:43 , Обновлено: 16.04.2025

Строительство бани — дело серьезное, требующее взвешенного подхода и правильного выбора материалов. Если верить рекламе, для отделки парилки подходят лишь дорогие лиственные породы: ольха, липа, осина. Но так ли это на самом деле? Директор производственной компании "Энвуд" в Молодечно Михаил Король помог Telegraf.news разобраться в этом вопросе. Почему, по его словам, ель может стать отличной альтернативой?

[info_b]Михаил Король — глава производственной компании “Энвуд” в Молодечно, которая стала одним из лидеров рынка строганых пиломатериалов в регионе.

Он построил свое первое деревянное сооружение еще в 8 лет с помощью деда. С тех пор его жизненный и профессиональный путь неразрывно связан с деревом – более 30 лет работы в отрасли, опыт строителя, прораба, менеджера по продажам пиломатериалов в крупных минских компаниях.

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По мнению нашего собеседника, для отделки парилки подходят не только ольха, липа или осина. Он отметил, что у лиственных пород действительно есть плюсы, однако их характеристики “часто сильно преувеличены”.

“На практике это чаще всего маркетинговый ход, чтобы продавать лиственные материалы в 2-3 раза дороже хвойных”, — заявил Михаил Король.

Директор лесопилки обратил внимание, что во многих странах для отделки парилок используют ель. Например, в Финляндии, которую некоторые называют “северной страной бань”, используют ель “везде”.

“Финские сауны стоят десятки лет, всё отделано елью — она и создаёт ту самую аутентичную обстановку. То же и в Швеции с Норвегией, да и на севере России тоже”, — отметил он.

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Привел глава компании примеры и в банных традициях за пределами Европы. По его словам:

в Японии для бань “офуро” часто применяют местную ель — эзоматсу. Михаил считает, что японцы не стали бы использовать материал, не соответствующий высоким стандартам.

в Канаде, особенно в регионах с суровым климатом, ель также широко используют для отделки саун, потому что она “практичная и долговечная”.

в американских штатах с горным климатом, например, Колорадо и Монтана, ель применяют в парных “из-за её теплоизоляционных свойств”.

даже в Турции, где преобладают хаммамы, в современных банных комплексах нередко используют ель для зон с высокой влажностью.

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“Ель в 2-3 раза дешевле лиственных”

Главное преимущество ели, утверждает Михаил Король, “доступная цена”.

“Она обойдется где-то в 2-3 раза дешевле лиственных. То есть, можно сэкономить до 60-70% бюджета на отделку, а качество будет не хуже”, — заявил собеседник.

Также среди плюсов он выделил теплоизоляционные свойства. По его словам, ель удерживает тепло лучше многих других пород. “Это важно для парилки, где хочется сохранить стабильную температуру”, — отметил Михаил.

“Еще один малоизвестный факт — ель имеет низкую теплопроводность, а это значит, что даже при высоких температурах поверхность не будет обжигать кожу так сильно, как некоторые другие материалы”, — добавил он.

Эксперт подчеркнул и фитонцидные свойства хвойных. То есть, ель выделяет вещества, которые “подавляют рост микроорганизмов”.

Кроме того, по его словам, ель “дает приятный хвойный аромат, который многие ценят даже больше, чем запах лиственных пород”. Он даже “помогает расслабиться, прочистить дыхательные пути”.

“Также ель обладает высокой устойчивостью к влаге при правильной обработке. Современные технологии сушки и пропитки позволяют нейтрализовать основные недостатки хвойных пород”, — сообщил Михаил.

Еще одним плюсом он назвал долговечность:

“При правильном уходе еловая отделка прослужит вам десятилетиями, она не требует каких-то особенных условий”, — пояснил он.

Выделяет ли ель смолу в бане?

К слову, мы нашли информацию, что при нагревании ели может выделяться смола. И спросили у директора лесопилки, что происходит на практике.

“Это правда, что ель содержит смолистые вещества. Но современные технологии обработки полностью решают эту проблему. Древесина проходит специальную термическую обработку, которая нейтрализует выделение смолы”, — ответил он.

Как ухаживать за еловой отделкой?

«На самом деле, ничего сложного. Главное — хорошая вентиляция помещения после банных процедур. Это важно для любой древесины, не только для ели. Раз в сезон желательно обрабатывать поверхности специальными защитными составами для бань и саун — в строительных магазинах их хватает. Они продлевают срок службы древесины и защищают от грибка”, — посоветовал Михаил Король.

И добавил: “Еще один момент — если появились небольшие трещинки (что естественно для любой древесины при перепадах температуры и влажности), их можно легко заделать восковыми карандашами подходящего оттенка”.

Что еще нужно знать при выборе древесины для бани?

В первую очередь Михаил посоветовал обращать внимание на качество обработки древесины: “хорошо просушенная и правильно обработанная ель будет служить вам долго”.

Также он порекомендовал проверять влажность древесины — “она должна быть в пределах 12-14%”.

Кроме того, важно выбирать доски с минимальным количеством сучков и смоляных карманов.

И наконец, по мнению Михаила, самое важное - работать с проверенными поставщиками, которые дорожат своей репутацией.

Кстати, ранее Михаил Король назвал Telegraf.news лучшую толщину вагонки для отделки дома. По его мнению, она имеет 5 преимуществ: долговечность, устойчивость к деформации, повышенную звуко- и теплоизоляцию и универсальность.

«Не трескается» — Директор лесопилки в Молодечно назвал лучшую толщину вагонки для отделки дома