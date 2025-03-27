"Не трескается" — Директор лесопилки в Молодечно назвал лучшую толщину вагонки для отделки дома

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Опубликовано: 27.03.2025 10:02 , Обновлено: 15.04.2025

Выбирая материалы для отделки загородного дома, многие недооценивают важность их толщины. А зря – от этого зависит не только внешний вид, но и долговечность. Например, директор производственной компании "Энвуд" из Молодечно Михаил Король считает, что для вагонки и имитации бруса лучше выбирать толщину 20 мм. Почему?

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Михаил Король — глава производственной компании «Энвуд» в Молодечно, которая стала одним из лидеров рынка строганых пиломатериалов в регионе.

Он построил свое первое деревянное сооружение еще в 8 лет с помощью деда. С тех пор его жизненный и профессиональный путь неразрывно связан с деревом – более 30 лет работы в отрасли, опыт строителя, прораба, менеджера по продажам пиломатериалов в крупных минских компаниях.

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Почему для вагонки и имитации бруса стоит выбрать 20 мм?

Михаил Король назвал такую толщину материала “идеальным вариантом” для большинства случаев. По его словам, она имеет 5 преимуществ.

Устойчивость к деформации

Директор лесопилки объяснил, что толстый материал сохраняет форму даже при перепадах температуры и влажности, “что особенно важно для загородных домов, где условия не всегда стабильны”.

Повышенная звуко- и теплоизоляция

Кроме этого, по словам эксперта, 20 мм вагонки или имитации бруса создают дополнительный барьер от шума и холода, делая ваш дом более комфортным и уютным.

Долговечность

Также толстые панели “выдерживают нагрузку, не трескаются и не ломаются со временем, что гарантирует долгий срок службы”, объяснил Михаил Король.

Универсальность

И, наконец, толщина 20 мм подходит для любых помещений: от гостиной до веранды, от отапливаемых комнат до холодных мансард, уверяет специалист.

Фото из архива Михаила Короля

В чем недостатки материалов с меньшей толщиной - 12 и 16 мм?

Михаил Король также рассказал о минусах более тонких отделочных пиломатериалов. Среди них:

Склонность к деформации

Тонкая вагонка чаще подвержена короблению и растрескиванию, особенно в помещениях с высокой влажностью или перепадами температуры, сообщил собеседник.

Меньшая прочность

По словам директора лесопилки, легкие удары, случайные нагрузки или монтажные ошибки могут повредить панели с меньшей толщиной.

Недостаточная изоляция

А еще тонкие материалы хуже справляются с задачами звуко- и теплоизоляции, что приводит к дополнительным расходам на отопление или шумоизоляцию, аргументировал эксперт.

“Выбрал 14 мм - через год появились трещины”

Также Михаил Король привел пример из своей практики:

“Один из наших клиентов решил сэкономить и выбрал вагонку толщиной 14 мм для отделки веранды. Уже через год на панелях появились трещины, а некоторые участки заметно «повело» из-за перепадов температуры. Решив проблему, он выбрал вагонку 20 мм, и результат превзошел ожидания: поверхность сохранила идеальный вид даже спустя несколько сезонов».

Поэтому он посоветовал не экономить на качестве и выбирать толщину 20 мм.

“Это разумная инвестиция в комфорт и долговечность вашего дома”, — подытожил специалист.

К слову, ранее Telegraf.news спрашивал Михаила Короля, как выбрать качественные пиломатериалы? От этого решения зависит не только долговечность строения, но и комфорт, энергоэффективность и экологичность будущего жилья. Когда, по его мнению, цены на пиломатериалы могут «подскочить на 30–40%»?

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