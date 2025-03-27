"Не трескается" — Директор лесопилки в Молодечно назвал лучшую толщину вагонки для отделки дома
Выбирая материалы для отделки загородного дома, многие недооценивают важность их толщины. А зря – от этого зависит не только внешний вид, но и долговечность. Например, директор производственной компании "Энвуд" из Молодечно Михаил Король считает, что для вагонки и имитации бруса лучше выбирать толщину 20 мм. Почему?
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Михаил Король — глава производственной компании «Энвуд» в Молодечно, которая стала одним из лидеров рынка строганых пиломатериалов в регионе.
Он построил свое первое деревянное сооружение еще в 8 лет с помощью деда. С тех пор его жизненный и профессиональный путь неразрывно связан с деревом – более 30 лет работы в отрасли, опыт строителя, прораба, менеджера по продажам пиломатериалов в крупных минских компаниях.
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Почему для вагонки и имитации бруса стоит выбрать 20 мм?
Михаил Король назвал такую толщину материала “идеальным вариантом” для большинства случаев. По его словам, она имеет 5 преимуществ.
Устойчивость к деформации
Директор лесопилки объяснил, что толстый материал сохраняет форму даже при перепадах температуры и влажности, “что особенно важно для загородных домов, где условия не всегда стабильны”.
Повышенная звуко- и теплоизоляция
Кроме этого, по словам эксперта, 20 мм вагонки или имитации бруса создают дополнительный барьер от шума и холода, делая ваш дом более комфортным и уютным.
Долговечность
Также толстые панели “выдерживают нагрузку, не трескаются и не ломаются со временем, что гарантирует долгий срок службы”, объяснил Михаил Король.
Универсальность
И, наконец, толщина 20 мм подходит для любых помещений: от гостиной до веранды, от отапливаемых комнат до холодных мансард, уверяет специалист.
В чем недостатки материалов с меньшей толщиной - 12 и 16 мм?
Михаил Король также рассказал о минусах более тонких отделочных пиломатериалов. Среди них:
Склонность к деформации
Тонкая вагонка чаще подвержена короблению и растрескиванию, особенно в помещениях с высокой влажностью или перепадами температуры, сообщил собеседник.
Меньшая прочность
По словам директора лесопилки, легкие удары, случайные нагрузки или монтажные ошибки могут повредить панели с меньшей толщиной.
Недостаточная изоляция
А еще тонкие материалы хуже справляются с задачами звуко- и теплоизоляции, что приводит к дополнительным расходам на отопление или шумоизоляцию, аргументировал эксперт.
“Выбрал 14 мм - через год появились трещины”
Также Михаил Король привел пример из своей практики:
“Один из наших клиентов решил сэкономить и выбрал вагонку толщиной 14 мм для отделки веранды. Уже через год на панелях появились трещины, а некоторые участки заметно «повело» из-за перепадов температуры. Решив проблему, он выбрал вагонку 20 мм, и результат превзошел ожидания: поверхность сохранила идеальный вид даже спустя несколько сезонов».
Поэтому он посоветовал не экономить на качестве и выбирать толщину 20 мм.
“Это разумная инвестиция в комфорт и долговечность вашего дома”, — подытожил специалист.
К слову, ранее Telegraf.news спрашивал Михаила Короля, как выбрать качественные пиломатериалы? От этого решения зависит не только долговечность строения, но и комфорт, энергоэффективность и экологичность будущего жилья. Когда, по его мнению, цены на пиломатериалы могут «подскочить на 30–40%»?
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