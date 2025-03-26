Учёные в Китае придумали, как сделать суперпрочные доски из обычной древесины. Что нужно сделать?

Опубликовано: 26.03.2025 14:21 , Обновлено: 26.03.2025

Древесина - это достаточно экономичный строительный материал, который используют в строительстве по всему миру. Белорусы же частенько предпочитают ее блокам, кирпичу или металлу. Однако низкая прочность на растяжение ограничивает возможности применения древесины.

Этим вопросом озаботились учёные в Китае, которые заявили, что придумали так называемую технологию “самоуплотнения”, которая помогает создание “сверхпрочной древесины”.

Статья об этом исследовании, проведенном под руководством Дафан Хуана и Цзе Ли, была недавно опубликована в журнале Journal of Bioresources and Bioproducts.

Почему древесина растягивается?

Отдельные древесные волокна состоят в основном из целлюлозы, а также связующего материала, известного как лигнин. Эта смесь образует стенку того, что по сути является длинной полой трубкой, чем и является древесное волокно. Именно пространство внутри “трубки” ограничивает прочность древесины.

Как уплотнить без пресса?

Группа учёных Нанкинского университета в Китае недавно решила устранить этот недостаток, разработав новый технологический процесс обработки досок и бревен.

Суть технологии не очень сложная. Сначала древесный брус кипятят в смеси гидроксида натрия (щелочи) и сульфита натрия, удаляя часть лигнина. Затем брусья погружают в подогретую смесь соли хлорида лития и органического растворителя, известного как диметилацетамид. На этом шаге целлюлоза (и оставшийся лигнин) набухают, расширяясь внутрь и заполняя пустоты.

И уже на заключительном этапе обработанную древесину оставляют сушиться на воздухе при комнатной температуре на 10 часов. И в это время она равномерно уплотняется внутри, но сохраняет свою первоначальную длину.

Китайские учёные утверждают, что полученная древесина становится “сверхпрочной” на растяжение, изгиб и ударную вязкость - намного большей, чем у натурального дерева.

Исследователи рассказали, что такой стройматериал превосходит даже древесину, подвергнутую прессованию традиционными методами, при которых волокна просто механически сплющиваются в одном направлении.

Плюсом такой технологии назвали равномерное уплотнение древесины, которое не требует энергоемкого процесса горячего прессования.

Учёные даже выказали надежду, что после дальнейшего развития технология самоуплотняющейся древесины сможет использоваться в качестве альтернативы традиционным металлам в строительстве зданий.

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