"Лучше купить сейчас" — Директор лесопилки в Молодечно пояснил, когда цены на пиломатериалы могут "подскочить на 30–40%"

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Опубликовано: 24.03.2025 11:27 , Обновлено: 24.03.2025

Совсем скоро в Беларуси наступит активный строительный сезон. Тысячи семей начнут возводить свои дома мечты, и главный вопрос, который встанет перед ними, – как выбрать качественные пиломатериалы? От этого решения зависит не только долговечность строения, но и комфорт, энергоэффективность и экологичность будущего жилья. Чтобы разобраться в тонкостях выбора, мы обратились к эксперту, который знает о древесине всё, – директору производственной компании "Энвуд" из Молодечно Михаилу Королю.

[info_b]Михаил Король — глава производственной компании “Энвуд” в Молодечно, которая стала одним из лидеров рынка строганых пиломатериалов в регионе.

Он построил свое первое деревянное сооружение еще в 8 лет с помощью деда. С тех пор его жизненный и профессиональный путь неразрывно связан с деревом – более 30 лет работы в отрасли, опыт строителя, прораба, менеджера по продажам пиломатериалов в крупных минских компаниях.

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— Михаил, на что стоит обратить внимание тем, кто планирует строительство в 2025 году? Какие тренды на рынке пиломатериалов Беларуси будут актуальны?

— В последние годы мы наблюдаем несколько важных изменений. Во-первых, возвращение интереса к экологичности – люди хотят жить в домах из натуральных материалов. Это глобальный тренд, и Беларусь не исключение.

Во-вторых, заметно выросли требования к качеству обработки. Если раньше многие были готовы мириться с отклонениями в геометрии, то сегодня заказчик хочет идеальную точность.

И в-третьих, появился запрос на комплексные решения – клиенту нужен не просто набор досок, а полный комплект материалов для конкретной задачи. И желательно приобрести все в одном месте, сэкономив деньги на транспорте и прочей логистике.

— Какие породы древесины наиболее популярны у белорусов для строительства и отделки, и почему?

— В нашем климате безусловными лидерами остаются хвойные породы. Сосна – оптимальный выбор по соотношению цены и качества, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Ель менее смолистая, со светлым оттенком, идеальна для внутренней отделки. Лиственница – премиальный вариант, исключительно стойкий к влаге, но и очень дорогой.

Как-то мы делали заказ для ресторана в Минске — хозяин хотел светлые стены из ели, чтобы уютно и не дорого. Поставили, и через пару лет он позвонил: “Михаил, гости хвалят атмосферу!” Это мне напомнило, как простые породы могут творить чудеса, если их правильно использовать.

Фото из архива Михаила Короля

— Как правильно выбрать пиломатериалы для разных элементов дома: каркаса, кровли, отделки?

— Всё зависит от назначения. Для каркаса дома подойдёт строганный брус сечением от 100×150 мм с влажностью до 20%. Для стропильной системы используем строганую доску от 50×150 мм, также с влажностью до 20%. А для внутренней отделки — вагонки, имитации бруса или планкена — лучше брать толщину от 18 до 20 мм с влажностью не выше 14%, чтобы дом был тёплым и долговечным.

Расскажу случай из практики. Недавно к нам обратился клиент, который самостоятельно построил дом. На материалах для каркаса он не экономил, а вот на отделке решил сберечь средства – купил вагонку с повышенной влажностью. В результате через полгода всю внутреннюю отделку пришлось демонтировать из-за деформации и грибка. Повторная отделка обошлась ему вдвое дороже.

— А насколько важна влажность пиломатериалов?

— Это критический параметр! На нашем производстве мы выделяем три класса влажности. Камерная сушка (8-12%) необходима для внутренней отделки, мебели, оконных конструкций. Транспортная влажность (16-18%) подходит для несущих элементов каркаса и стропильных систем. Естественная влажность (более 20%) допустима только для временных конструкций и черновых работ.

Когда я работал прорабом, был случай: один заказчик настоял на использовании недосушенного бруса для бани. “Сэкономлю, – говорит, – а то и так бюджет превышен”. Через год в парилке образовались щели между венцами такие, что рука проходила. Пришлось всё перебирать.

Фото из архива Михаила Короля

— Сейчас на рынке много предложений, и не всегда понятно, кому можно доверять. Как не ошибиться с выбором поставщика пиломатериалов?”

— Первое – проверяйте репутацию компании, изучайте отзывы, спрашивайте о реализованных проектах. Второе – по возможности посетите производство.

Например, в “Энвуд” мы всегда рады показать клиентам весь процесс, нам скрывать нечего. Также предлагаем профессиональную консультацию по подбору материалов, расчет необходимого количества по проекту клиента, доставку в любую точку.

— Что бы вы посоветовали тем, кто планирует строительство в этом сезоне?

— Сейчас — самое удачное время, чтобы закупить пиломатериалы. Изучите рынок, посоветуйтесь со специалистами и действуйте. Дом — это надёжное вложение на годы вперёд, и экономия на качестве может выйти боком.

А ещё, если финансы позволяют, берите материалы прямо в этом сезоне. Европа рано или поздно снимет санкции на белорусские пиломатериалы — через пол года, год или позже, никто точно не знает. Но когда это произойдёт, цены подскочат на 30–40%, если не выше. Лучше купить сейчас, пока стоимость ещё держится на разумном уровне.

Отмечу, что в “Энвуд” мы всегда открыты для диалога, готовы поделиться опытом и помочь с выбором оптимального решения. Я лично убежден, что качественная древесина – это не просто строительный материал, а основа комфортной, экологичной жизни, связь с природой, которой так не хватает современному человеку.