Турчин рассказал, что мешало белорусским строителям в начале 2026 года

Опубликовано: 18.03.2026 10:05 , Обновлено: 18.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что белорусским строителям весной 2026 года надо наверстать упущенное с начала года.

Премьер-министр в связи с этим провел рабочее совещание о результатах работы строительной отрасли за два месяца, а также для обсуждения ожидаемых итогов первого квартала 2026 года.

«Объективные причины, прежде всего, в виде погодных условий, на которые можно сделать ссылку в январе-феврале месяце, закончились. В марте у нас великолепная погода, без осадков, которая позволяет весь световой день работать, - заявил глава Совмина. - У нас еще есть время до конца марта наверстать упущенное».

[inf]Выручка в строительстве в начале 2026 года достигла 1,804 млрд рублей. А ее размер вырос на 10,1% к 2025 году. Прибыль с продаж у строителей поднялась на 10,4% — до 156,6 млн BYN. Этот темп был хуже, чем прибавка в целом по РБ (+15,2%). В отрасли отчитались о сохранении рентабельности продаж на уровне 2025 года — 8,7% (при 6,4% в 2026-м по экономике).[/inf]

Ранее Белстат сообщил, что, по первой оценке, ВВП Беларуси по итогам февраля все ещё находился в минусе по сравнению с годом назад. Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил, что валовой внутренний продукт Беларуси в феврале составил 43,9 млрд рублей. Таким образом по сравнению с годом ранее ВВП составил 98,8%, упав на 1,2%.

ВВП Беларуси в феврале снова оказался в минусе