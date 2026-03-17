ВВП Беларуси в феврале снова оказался в минусе

Опубликовано: 17.03.2026 15:57 , Обновлено: 17.03.2026

Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил, что по первой оценке валовой внутренний продукт Беларуси в феврале составил 43,9 млрд рублей. Таким образом по сравнению с годом ранее ВВП составил 98,8%, упав на 1,2%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2026 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,3%.

Напомним , что экономика Беларуси и в первый месяц 2026 года показала серьезный спад. Тогда, по первой оценке Белстата, валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 1,2% в годовом выражении.

Такие цифры оказались неприятным сюрпризом в сравнении с итогами 2025 года, когда рост ВВП составил хоть и скромные, но все же положительные 1,3%.