Совмин упростил белорусам перепланировку домов

Опубликовано: 06.04.2026 13:53 , Обновлено: 06.04.2026

Правительство изменило требования по ряду административных процедур по переустройству и перепланировке жилых домов и нежилых помещений в Беларуси. Теперь процесс согласования некоторых популярных процедур, к примеру, на установку индивидуальных антенн, должен стать для белорусов проще.

О подписании постановления Совета министров “О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций” премьер-министром Александром Турчиным 6 апреля сообщила пресс-служба правительства. Там подчеркнули, что документ призван “максимально упростить” административные процедуры, необходимые для выполнения работ, которые не касаются конструктивных элементов зданий.

Основные изменения сводятся к слушающему:

Теперь проводить работы по гидро-, паро-, звукоизоляции можно будет без разработки проекта.

Работы по переустройству или перепланировке дома может проводить как их инициатор, так привлечённые им специалисты из сферы строительства, без заключения договоров строительного подряда.

Перечень документов на переустройство или перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах сократили.

К переустройству или перепланировке теперь не относятся работы, при выполнении которых вносятся изменения в несущие конструкции, изменяются или переносятся системы мусорок- и газоудаления, осуществляется теплоизоляция. Такие работы теперь относятся к реконструкции и регулируются законодательством в области строительства.

Упростили процедуру согласования на установку индивидуальных антенн и иных конструкций и согласования самовольной установки таких антенн и конструкций. Теперь для этого не будет требоваться отдельная план-схема.

Напомним, в конце прошлого года Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил строить жилые дома в сельской местности без проектов. Тогда глава государства подписал указ «Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям». Документ предусматривает послабления для государственных застройщиков.

Лукашенко разрешил строить жилые дома в сельской местности без проектов