Совмин упростил белорусам перепланировку домов
Правительство изменило требования по ряду административных процедур по переустройству и перепланировке жилых домов и нежилых помещений в Беларуси. Теперь процесс согласования некоторых популярных процедур, к примеру, на установку индивидуальных антенн, должен стать для белорусов проще.
О подписании постановления Совета министров “О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций” премьер-министром Александром Турчиным 6 апреля сообщила пресс-служба правительства. Там подчеркнули, что документ призван “максимально упростить” административные процедуры, необходимые для выполнения работ, которые не касаются конструктивных элементов зданий.
Основные изменения сводятся к слушающему:
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Теперь проводить работы по гидро-, паро-, звукоизоляции можно будет без разработки проекта.
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Работы по переустройству или перепланировке дома может проводить как их инициатор, так привлечённые им специалисты из сферы строительства, без заключения договоров строительного подряда.
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Перечень документов на переустройство или перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах сократили.
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К переустройству или перепланировке теперь не относятся работы, при выполнении которых вносятся изменения в несущие конструкции, изменяются или переносятся системы мусорок- и газоудаления, осуществляется теплоизоляция. Такие работы теперь относятся к реконструкции и регулируются законодательством в области строительства.
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Упростили процедуру согласования на установку индивидуальных антенн и иных конструкций и согласования самовольной установки таких антенн и конструкций. Теперь для этого не будет требоваться отдельная план-схема.
Напомним, в конце прошлого года Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил строить жилые дома в сельской местности без проектов. Тогда глава государства подписал указ «Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям». Документ предусматривает послабления для государственных застройщиков.
Лукашенко разрешил строить жилые дома в сельской местности без проектов