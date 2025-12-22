Лукашенко разрешил строить жилые дома в сельской местности без проектов

Опубликовано: 22.12.2025 17:27 , Обновлено: 22.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям». Документ предусматривает послабления для государственных застройщиков.

На момент публикации новости текст указа ещё не был обнародован. Однако в пресс-службе Администрации Президента заверили, что теперь государственные застройщики смогут возводить индивидуальные жилые дома с хозяйственными постройками в сельской местности, имея только паспорт застройщика, без разработки полного пакета проектной документации.

Кроме того, госзастройщикам разрешат продавать на аукционах уже построенные без проекта дома, а также недостроенные, но при высокой степени их готовности. При этом от них больше не потребуется проводить консервацию или государственную регистрацию таких объектов.

Новые правила также позволят подключать эти жилые дома к инженерным сетям по заявкам граждан и юридических лиц без обязательного участия застройщика.

Авторы документа уверены, что указ исключит «избыточное регулирование» и сократить сроки и стоимость строительства.

Впрочем, указ вступит в силу только через шесть месяцев после его официального опубликования.