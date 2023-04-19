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Совмин опубликовал список территорий, где белорусам не стоит покупать дачи или дома. Почему?

Совмин опубликовал список территорий, где белорусам не стоит покупать дачи или дома. Почему?
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Совет министров Беларуси утвердил перечень населенных пунктов, где покупка земельных участков в частную собственность просто невозможна. Постановление правительства №257 опубликовано на Национальном правовом портале.

Все потому, что там находятся разведанные месторождения полезных ископаемых. В списке есть подобный перечень населенных пунктов и садоводческих товариществ, расположенных на площадях залегания месторождений полезных ископаемых.

Так что при планировании приобретения дачи или домика в деревне, обязательно проверьте, а сможете ли вы приватизировать участок.

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Стоит напомнить, что согласно подпункту 2.3 п.2 ст.15 “Кодекса о земле”, земельные участки на площадях залегания разведанных месторождений полезных ископаемых не могут быть переданы в частную собственность.

Кстати, такой перечень был и раньше. Но чиновники не публиковали его. Он был утвержден постановлением Совмина №11 в 14 января 1994 года. Доступ к документу был только у исполкомов и советов депутатов.

[info_b]Ознакомиться со списком таких территорий можно на Национальном правовом портале по этой [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300257” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что с начала этого года в Беларуси заработал Единый реестр пустующих домов. В него попали объекты недвижимости, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать. Протестировали свежий продукт от Госкомимущества и посмотрели, что там есть интересного потенциальному покупателю.

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