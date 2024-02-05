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«Снести здание не позволила совесть» – Житель Бреста переделал школу в отель

«Снести здание не позволила совесть» – Житель Бреста переделал школу в отель
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Брестчанин Алексей Шевченко купил на аукционе здание двухэтажной сельской школы с участком в небольшой деревне Пожежин в Брестской области. И решил сделать там современную базу отдыха. Первая мысль была – снести старое здание. Но когда поговорил с местными жителями, решение поменял.

Алексей благоустроил территорию, разместил четыре модульных дома, две бани и пять купелей, поведал историю возникновения места отдыха Onliner. Этот загородный комплекс – в 22 километрах от Бреста, работает всего месяц. По словам Алексея, несмотря на короткий срок существования, здесь уже успели побывать не только белорусы, но и иностранцы – оценили местный колорит и пообещали вернуться.

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«Раньше я был учредителем компании, которая в свое время разработала приложение для заказа такси 7220, – рассказал предприниматель. – Потом продал бизнес и запустил свой IT-проект. Чуть позже ушел в офлайн и решил организовать современную базу отдыха недалеко от города, поскольку сам люблю такого рода досуг и знаю тонкости такого бизнеса.

Деревня Пожежин была в свое время довольно живым местечком, выяснил Onliner. Здесь есть центральная канализация и даже социальные объекты. Садик перестал работать три года назад. Школа тоже долгое время пустовала. Из-за этого местные с детьми стали разъезжаться.

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По словам Алексея, ему было бы проще снести здание, поскольку содержать крупный объект довольно затратно. Однако сделать это брестчанину не позволила совесть.

«Местные очень любят эту школу, – рассказал предприниматель. – Когда они узнали, что участок продан на аукционе, очень забеспокоились, что здание сотрут с лица земли. Они здесь учились, поэтому с трепетом относятся к постройке. Когда я начал наводить на территории порядок, привлекать местных к благоустройству, они выдохнули. Мне даже кажется, деревня стала немного оживать».

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На благоустройство территории у предпринимателя ушло больше двух месяцев.

«Когда я приобрел участок, не смог пустить туда детишек из деревни – было опасно: кто-то спилил металлические трубы и оставил штыри в траве. Я привел территорию в порядок, сделал детскую площадку, благоустроил футбольное поле и спортзал. Саму школу мы планируем переоборудовать в гостиницу, сейчас процесс на этапе согласования. В будущем установим на территории около 20 круглогодичных беседок, чтобы люди могли проводить здесь время. Также в планах организовать кемпинг для путешественников на колесах».

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Кстати, недалеко от этого места растет самый старый в Беларуси дуб, которому исполнилось 800 лет.

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