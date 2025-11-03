Самое красивое здание в Беларуси нашли в столичных Шабанах

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Опубликовано: 03.11.2025 13:08 , Обновлено: 03.11.2025

В Минске определили победителей XXII Республиканского конкурса на лучший проект, постройку и публикацию в области архитектуры, градостроительства и дизайна. Гран-при за лучшую постройку вручили команде архитекторов за промышленное здание, расположенное в промзоне столичного микрорайона Шабаны.

Итоги республиканского конкурса подвели в рамках XVI Национального фестиваля архитектуры, который на днях завершился в Минске. В профессиональном жюри конкурса заседали эксперты Белорусского союза архитекторов. Гран-при в номинации “Лучшая постройка” в этом году они присудили в итоге творческому коллективу международного консорциума проектных компаний из Беларуси и Германии, по проекту которых был возведён Инженерно-технический центр «АЛЮТЕХ» в Минске.

Это компания, которая специализируется на производстве ворот, роллетных систем, шлагбаумов и перегрузочной техники. Вот как выглядит само здание, признанное экспертным жюри лучшей постройкой 2025 года.













Гран-при в номинации “Лучший проект” присудили творческому коллективу ОАО «ПОЛЕСЬЕЖИЛСТРОЙ» за проект жилого квартала «Александровский» в Гродно. Проект предполагает реконструкцию зданий бывших царских казарм под два многоквартирных жилых дома. На данный момент проект ещё на стадии строительства.

Ранее Telegraf.news показывал, как выглядит “ржавый” дом, который признан одной из самых дорогих многоэтажек Беларуси. Цена за квадратный метр там сейчас доходит до 5-6 тысяч долларов.

Появились фото «ржавой» и очень дорогой многоэтажки в Минске