Появились фото "ржавой" и очень дорогой многоэтажки в Минске

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Опубликовано: 29.10.2025 10:27 , Обновлено: 29.10.2025

В столичном жилом комплексе "Комфорт Парк" завершили монтаж лицевого фасада одной из самых дорогих многоэтажек Беларуси. Посмотрели, как выглядит "ржавый" дом, в котором цена за квадратный метр доходит до 5-6 тысяч долларов.

Фасад здания отделан так называемой кортеновской сталью. Именно этот материал придаёт зданию вид старого ржавого металла. На самом деле, ржавчина искусственная, а сам материал благодаря особой защитной оксидной пленке считается очень долговечным, устойчивым к воздействию внешних факторов и при этом - очень дорогим.

Как выглядит законченный фасад элитной многоэтажки, показали авторы Telegram-канала “Минск и минчанин”.

Сама многоэтажка позиционируется застройщиком как “эксклюзивный жилой объект”, что и объясняет высокие, даже по меркам белорусской столицы, цены на квадрат.

Кстати, это не первый подобный “ржавый” объект в Минске. Ранее из этого материала возвели пешеходный мост через Свислочь рядом с улицей Зыбицкая.

Чиновники рассказали, почему в Минске закрыли мост через месяц после открытия