Россияне купили 10% от всех проданных в марте квартир в Минске

Опубликовано: 02.04.2026 16:34 , Обновлено: 02.04.2026

Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру (МГА) сообщило, что только за март зарегистрировало 126 объектов недвижимости у граждан Российской Федерации по договорам купли-продажи.

Всего в базе Национального кадастрового агентства за март было зафиксировано 1284 сделки в Минске. Таким образом, доля покупок недвижимости россиянами в столице Беларуси составила порядка 10%.

В МГА заявили, что такое право граждане РФ имеют на основании закона «О правовом положении иностранных граждан».

«Покупка через договор купли-продажи, мены или иные сделки — всё законно. Нет ограничений по типам недвижимости: квартира, дом, офис. Главное — помнить о расчётах: крупные суммы переводить через банк, чтобы не нарушать лимиты по наличным», — сообщили в МГА.

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская оценила влияние россиян на цены недвижимости в столице Беларуси.

“Напомню, россияне, как правило, покупают не хрущевки на Одоевского или панельки на Нестерова. Их интересует жилье комфорт-класса и выше. Там и цена метра выше. То есть логично предположить, что сейчас средняя цена сделок растет прежде всего из-за роста количества сделок с дорогими квартирами”, - предположила эксперт.

Ранее в связи с валом ограничений в Российской Федерации, в том числе мобильной связи, интернета, многие жители соседней страны задумались о переезде из РФ в Беларусь. В соцсетях все чаще можно увидеть записи «разведчиков», которые, обращаясь к белорусам, спрашивают, что нужно учесть и куда лучше ехать в нашей стране.

Россияне чаще задумываются о переезде в Беларусь. Что будет с ценами?