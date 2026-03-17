Россияне чаще задумываются о переезде в Беларусь. Что будет с ценами?

Опубликовано: 17.03.2026 15:00 , Обновлено: 17.03.2026

В связи с валом ограничений в Российской Федерации, в том числе мобильной связи, интернета, многие жители соседней страны задумались о переезде из РФ в Беларусь. В соцсетях все чаще можно увидеть записи «разведчиков», которые, обращаясь к белорусам, спрашивают, что нужно учесть и куда лучше ехать в нашей стране.

В общем-то, с недавних пор Беларусь стала для граждан России одним из быстрых и удобных вариантов переселения с более (как ни удивительно) свободным укладом жизни и отсутствием, как они думают, языкового и культурного барьера.

А тут ещё отсутствие блокировок интернета, соцсетей и YouTube, и никто не заставляет ставить полугосударственный мессенджер МАХ (МАХ — защищенный мессенджер, популяризируемый в РФ для госслужащих). Да и БПЛА (беспилотные летательные аппараты) не бомбят города и заводы.

«Я из России. В связи со всеми ограничениями рассматриваю вариант переехать в Беларусь. Пока вижу только плюсы, напишите, пожалуйста, минусы переезда туда, чтобы оценить идею разумно», — написала одна из гражданок РФ.

В ответ она получила более тысячи комментариев, знаяительное количество из которых были в стиле «не надо к нам ехать».

Кто-то же выдвигал ряд условий по обязательной адаптации к культуре и обычаям в Беларуси:

знать правильное название страны — Беларусь, без «-уссия»;

знать, для чего мусорные урны;

парковаться по ПДД (правилам дорожного движения);

уважать принявшую страну и ее культуру.

«Просто уважайте ту страну, куда вы собираетесь приехать, и вам будут всегда рады. Это работает во всём мире», — написали ей в ответ.

Были и предложения осваивать «дальний север» Беларуси: «Приезжайте. У нас на севере незаселённые районы и острая нехватка кадров в колхозах».

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская констатировала, что в Минске действительно вырос интерес к квартирам со стороны россиян, по речи о массовой миграции не идёт.

«Интересуются они либо комфортными новостройками, либо вторичкой комфорт-класса. Пока доля иностранцев — всё те же 3–4%. Релокации нет. Но может случиться, что доля покупателей-россиян вырастет летом до 10%», — предположила она.

По ее словам, в случае волны переездов настанет «тот форс-мажор, к которому граждане, ожидающие снижения цен, морально не готовы».