«Прорабатывается возможность» - Власти Минска назвали ещё одну категорию работников, которой могут предложить выкупать арендное жильё

Опубликовано: 21.03.2025 07:52 , Обновлено: 21.03.2025

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников 20 марта на встрече с коллективом предприятия "Минскремстрой" затронул вопрос арендного жилья и возможности его последующего выкупа. По словам чиновника, в настоящее время такая возможность "прорабатывается" для одной категории работников. Он также назвал возможные условия выкупа арендного жилья.

На встрече с руководством города генеральный директор “Минскремстроя” Сергей Житков отметил, что серьезных проблем с жильем для сотрудников у предприятия на данный момент нет. В их распоряжении есть три общежития на тысячу человек, а также ряд служебных квартир, передало агентство “Минск-Новости”.

Тем не менее, как отметил Черников, именно арендному жилью в настоящее время в Беларуси уделяется особое внимание, как наиболее перспективному. Арендное жильё власти рассматривают в том числе как один из способов привлечь молодые и перспективные кадры на предприятие, поскольку именно для молодёжи, как правило, вопрос обеспеченности жилплощадью стоит наиболее остро.

Для того, чтобы увеличить фонд арендного жилья, как отметил зампредседателя Мингорисполкома, некоторые предприятия готовы за свой счёт финансировать строительство квадратных метров для своих сотрудников, а городские власти в перспективе пообещали рассмотреть возможность выкупа таких квартир.

По словам Черникова, власти опрашивали столичные предприятия, которые заинтересованы в таком формате строительства, те уже высказали свои пожелания.

“В ближайшее время соберем полученные данные, выявим общую потребность, чтобы определить в каком объеме и в какие сроки будем строить арендные квартиры. Более того, прорабатывается возможность последующего выкупа сотрудниками организации арендных квадратных метров через определенное время”, - пояснил зампредседателя Мингорисполкома.

В качестве одного из возможных условий для выкупа арендных квартир, которые также пока обсуждаются, Черников назвал обязательный непрерывный стаж работы на предприятии, например, в течение 10–20 лет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года глава Администрации президента Дмитрий Крутой назвал ещё две категории работников, которым в перспективе могут разрешить выкупать в собственность арендное жильё — это медики и учителя. Когда конкретно примут такое решение, пока неизвестно. Вместе с этим он назвал сроки, которые, возможно, нужно будет проработать в профильной организации, чтобы получить такого рода недвижимость.

«Ведутся дискуссии» — Крутой рассказал, разрешат ли медикам и учителям выкупать арендное жильё. На каких условиях?