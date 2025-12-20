Прокуратура нашла на Витебщине 750 пустующих домов. Продадут за базовую?

Опубликовано: 20.12.2025 12:00 , Обновлено: 20.12.2025

Прокуратура Витебской области после проверки обвинила местные власти в неудовлетворительной работе по выявлению пустующих домов. По итогам рейда прокуроры заявили, что нашли более 750 жилых зданий, которые подпадают под определение пустующих.

В ведомстве утверждают, что в некоторых районах чиновники или совсем не занимались поиском покинутого и заброшенного жилья, или делали это формально.

«Органы прокуратуры Витебщины выявили более 750 жилых домов, которые соответствуют критериям пустующих, однако не были внесены в государственный информационный ресурс „Единый реестр пустующих домов“ (Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Поставский, Россонский, Толочинский и другие районы)», — сообщили в прокуратуре.

При этом особую тревогу у работников ведомства вызвали «заброшки» в приграничных районах. По мнению ведомства, их могут использовать для противоправных действий. Для примера в прокуратуре рассказали о случае, когда в покинутом доме хранили 12 кг марихуаны.

В итоге прокуроры Витебщины внесли семь представлений на чиновников, чтобы те исправились.

Напомним, что заброшенные дома в Беларуси часто продают на аукционе со стартовой ценой в одну базовую. Однако до этого такие «заброшки» должны пройти официальную процедуру и быть признанными покинутыми. Т. е. у таких зданий не должно быть владельцев или наследников.

Тем временем в TikTok уже несколько лет белорусы массово публикуют видео с домами за одну базовую величину. Что белорусы купили за такие деньги?

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