Появились фото самой дешёвой квартиры в Минске. Сколько стоит и как выглядит "однушка"?

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Опубликовано: 27.08.2024 19:53 , Обновлено: 27.08.2024

На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось заманчивое предложение с самой дешёвой квартирой в Минске. Жильё находится в Северном посёлке, на девятом этаже многоквартирного дома 1982 года постройки. Площадь "однушки" составляет почти 34 кв.м., а цена совсем непохожа на столичные расценки.

В объявлении говорится, что квартира оборудована раздельным санузлом и изолированной кухней. У дома есть парковка, а окна выходят на восток. По словам продавца, всё рядом — магазины, детские сады, школы и поликлиники. Кроме того, владелец пообещал будущим жильцам хорошее транспортное сообщение: станции метро “Автозаводская” и “Могилёвская” находятся в 15 минутах ходьбы. Стоит такая квартира 41800 долларов.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродно запустили продажи современных домов в частном элитном квартале на окраине города. Участки находятся на пересечении улиц Грандичской и Капличной, а их территория закрыта. Уникальность квадрохаусов состоит в том, что они представляют собой один дом на четыре семьи: у каждого отдельный вход, парковка и личный участок на 3-4 сотки.

В Гродно стартовали продажи квадрохаусов по цене «дешевле коттеджа». Что это такое и сколько стоит метр?