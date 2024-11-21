Под Минском выставили на продажу самую дорогую дачу в Беларуси. Сколько просят?

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Опубликовано: 21.11.2024 14:23 , Обновлено: 21.11.2024

Мир белорусской недвижимости не перестаёт удивлять. Так, на одной из Интернет-площадок по продаже жилья появилось уникальное предложение: "эксклюзивный загородный дом" стоимостью 5 миллионов долларов. Коттедж находится в 15 километрах от Минска, рядом с Юхновским заповедником. На сегодняшний день это самая дорогая дача в Беларуси.

По словам продавцов, загородный дом возвели в классическом стиле по индивидуальному проекту в экологически чистом районе. “Шикарный интерьер в дворцовом стиле” дополнили “изысканной мебелью” итальянских фабрик, которые, по словам владельцев, подчёркивают “роскошное убранство”. Санузлы на “даче” отделали плиткой Versace, а кухню укомплектовали техникой премиальных брендов из Германии и Франции.

[info_b]Стоит всё это ни много ни мало — 5 миллионов долларов, или 17 миллионов 3500 белорусских рублей. Правда, есть нюанс. В самом описании коттеджа сказано, что цена другая — 9 миллионов рублей. Сделали скидку?..[/info_b]

















































Ранее Telegraf.news писал, что в центре Минска, недалеко от станции метро “Площадь Победы”, выставили на продажу настоящую роскошь — 3-уровневую квартиру общей площадью 362 кв. м. На трёх этажах кирпичной малоэтажки расположились бассейн, хамам, сауна, русская баня, две детские, гостевая, три гардеробные, три санузла и постирочная. Кроме того, новых владельцев ждут два места в подземном паркинге.

В Минске выставили на продажу 3-уровневую квартиру с баней, сауной и бассейном. Сколько попросили?