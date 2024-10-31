Под Минском выставили на продажу 3-этажный дом с двумя банями, сауной и бункером. Как выглядит жильё, за которое просят 2 млн долларов?

📷 Фото

Опубликовано: 31.10.2024 12:16 , Обновлено: 31.10.2024

В 42 километрах от Минска на продажу выставили целое поместье, за которое просят ни много ни мало — два миллиона долларов. Цена впечатляющая, но, пожалуй, справедливая — за эти деньги новый хозяин получит целый комплекс объектов недвижимости: основной дом, два гостевых с банями, саунами и хаммамом, огромный участок с лесом и даже погреб-бункер.

Участок общей площадью 603 кв.м. расположился в деревне Погребище Логойского района на Минщине. Рядом — озеро Маковза. На первом этаже основного, самого большого дома, находятся кухня с русской печью, холл, двухсветная гостиная с витражным остеклением и камином, санузел, кладовка, гардеробная, котельная. В дополнение жильцы получат тёплый гараж на 3 машины, навес и террасу. На втором и третьем этажах — 5 жилых комнат, 2 санузла, гардеробная и постирочная.

Второй дом — одноэтажный, с двумя террасами, навесом и финской баней. Общая площадь — 127,7 кв.м. В нём 3 изолированные комнаты, кухня-гостиная, баня с отдельным санузлом и душевой, гостевой санузел, гардеробная и кладовое помещение. Возле террасы при выходе из бани есть купель на дровах, а рядом — парники, эко-огород, детская площадка и мини-поле для футбола.

Третий гостевой дом тоже одноэтажный, на 145 кв.м. Он с русской баней, хаммамом и купелями. Центральная часть с гостиной-кухней-столовой двухсветная, с панорамными окнами. На придомовой территории имеются открытая площадка-терраса (в березняке), погреб-бункер, навес под дрова и костровая зона, передал Интернет-портал Realt. Стоит всё это, напомним, 2 миллиона долларов, или 6 миллионов 637 тысяч белорусских рублей.





























































Ранее Telegraf.news писал, что в центре Минска, недалеко от станции метро “Площадь Победы”, выставили на продажу настоящую роскошь — 3-уровневую квартиру общей площадью 362 кв. м. На трёх этажах кирпичной малоэтажки расположились бассейн, хамам, сауна, русская баня, две детские, гостевая, три гардеробные, три санузла и постирочная. Кроме того, новых владельцев ждут два места в подземном паркинге.

В Минске выставили на продажу 3-уровневую квартиру с баней, сауной и бассейном. Сколько попросили?