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Под Гомелем выставили на продажу больницу для "принудительного лечения туберкулёзных больных". Сколько просят?

Под Гомелем выставили на продажу больницу для "принудительного лечения туберкулёзных больных". Сколько просят?
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Белорусская товарная биржа выставила на продажу необычный объект, который находится в Добрушском районе Гомельской области — санаторий-профилакторий для лечения туберкулёзных больных. Комплекс зданий располагается на площади 4,7 гектара и ищет новых хозяев. Согласно документу, из него можно сделать гостиницу, культурный центр и многое другое.

Изначально на этой территории работал детский оздоровительный лагерь, однако со временем на его базе решили разместить отделение принудительного лечения туберкулёзных больных. Больницу несколько лет перестраивали, но так и не открыли. Теперь здание решили продать, выставив на торги.

К слову, комплекс — весьма внушительных размеров. Он состоит из трёхэтажного кирпичного спального корпуса с шестью пристройками и прогулочным двориком, пищеблоком со столовой, лечебным отделением с тремя пристройками и другими помещениями. Общая площадь всех зданий составляет 4794 квадратных метра, рассказали в Белорусской товарной бирже.

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Согласно документам, на базе бывшей туберкулёзной больницы можно открыть отель, магазин, гостиницу, кафе или ресторан, учреждение образования и многое другое. При этом обязательным условием является реконструкция здания и начало его эксплуатации в течение 3 лет с даты покупки. К слову, торги назначены на 17 октября, а стоит такой необычный лот ни много ни мало — 1,3 миллиона белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Слуцке выставили на продажу арестованный тротуар. Необычный лот появился на площадке республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг “БелЮрОбеспечение”, которое занимается продажей арестованного имущества с аукционов в Беларуси. Так, за 45 квадратных метров плитки в Слуцке просят 1200 рублей.

В Слуцке выставили на продажу арестованный тротуар. И это не шутка

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