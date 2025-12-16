Под Барановичами бывший детский сад продали в 160 раз дороже начальной цены

Опубликовано: 16.12.2025 18:03 , Обновлено: 16.12.2025

Здание бывшего детского сада и яслей со столовой продали но электронном аукционе за сумму, в 160 раз превышающую стартовую цену. Об этом во вторник сообщил Комитет по управлению госимуществом.

Здание, расположенное в деревне Лесная Барановичского района, выставил на торги Брестский областной исполком с начальной ценой всего в 1 базовую величину, 42 рубля.

В ходе торгов, однако, которые длились более пяти часов, пять претендентов на недвижимость сделали целых 159 ставок. В итоге финальная цена выросла до 59 100 белорусских рублей (около $20 150). Победителем стало физическое лицо, личность которого не раскрывается.

Власти Беларуси регулярно проводят аукционы по продаже непрофильных или неиспользуемых государственных активов для пополнения бюджета.

Как раз недавно мы писали, что многодетная мать прислал участие в аукционе выиграла его, купив заброшенный детский оздоровительный лагерь на берегу реки Неман в Гродненской области. В планах женщины - переоборудовать его под жильё для своей семьи.

Многодетная мама купила детский лагерь под Гродно, чтобы жить там всей семьёй