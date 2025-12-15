Многодетная мама купила детский лагерь под Гродно, чтобы жить там всей семьёй

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Опубликовано: 15.12.2025 17:53 , Обновлено: 15.12.2025

Многодетная мать прислал участие в аукционе выиграла его, купив заброшенный детский оздоровительный лагерь на берегу реки Неман в Гродненской области. В планах женщины - переоборудовать его под жильё для своей семьи.

Сами торги за спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», построенный ещё в давних 1960-х годах и расположенный в деревне Дашковцы Мостовского района, вызвали определенный ажиотаж. Это не удивительно, так как за комплекс построек изначально попросили 210 белорусских рублей. Претендентов было всего семь. В ходе двухчасовых электронных торгов цена выросла в 40 раз — до 8300 рублей.













В итоге, победительницей стала многодетная мать, которая намерена перевести помещения лагеря в статус жилых и переехать туда с семьёй. Кстати, условия аукциона предусматривают такую возможность, а ещё и возможность вести личное подсобное хозяйство. Она также получит в долгосрочную аренду на 50 лет земельный участок площадью 1,5 гектара.

Сам комплекс зданий общей площадью около 400 квадратных метров расположен в живописной местности у слияния рек Неман, Зазулька и Ельня, рядом находятся два озера.





























Бывший лагерь, а теперь, надеемся, семейное поместье находится в 76 километрах от Гродно и в 230 километрах от Минска.