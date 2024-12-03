Почему у некоторых новостроек один адрес на двоих? В Госкомимуществе Беларуси объяснили, где "скрыт секрет"

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Опубликовано: 03.12.2024 20:16 , Обновлено: 03.12.2024

В Государственном комитете по имуществу Беларуси объяснили, почему некоторые новостройки делят один адрес на двоих. Оказывается, такое можно встретить не так уж и редко, а весь секрет "скрыт под землёй".

Например, в Минске по одному и тому же адресу — улица Белинского, 52 — стоят две многоэтажки, где жилые дома, по сути, являются отдельно стоящими подъездами. Как такое возможно? Дело в том, что эти новостройки объединены подземным паркингом, куда можно попасть, если спуститься на лифте.

«…Поэтому они считаются единым объектом недвижимости и, согласно утверждённым нормам, не могут быть разделены на разные корпуса», – рассказали специалисты Национального кадастрового агентства Беларуси.

Паркинг, в котором и заключается секрет одного адреса на два дома

Где ещё в Минске можно увидеть такие дома?

В Госкомимуществе рассказали, что в столице есть и другие аналогичные объекты, среди которых:

многофункциональный комплекс по проспекту Независимости, 32А, который состоит из четырёх отдельно стоящих зданий, связанных единым подземным пространством с паркингом, сервисными и техническими помещениями; строящийся жилищный комплекс по улице Немига, 46, где два жилых здания также будут иметь один номер, поскольку их объединяет двухэтажный стилобат – общий для нескольких зданий цоколь, который вместит административные и социально-общественные объекты, а также вестибюли жилой части.

Ранее Telegraf.news писал, что в редакцию одной из белорусских газет обратились жители столицы, которых заинтересовала необычная ситуация с адресными табличками (аншлагами) на улице Мстиславца в Первомайском районе. Дело в том, что объект один, название улицы — тоже, а вот номера разные. Как такое возможно?

В Минске заметили дом с двумя разными адресами. В администрации объяснили, почему это не ошибка