Плюс 10%. На Минщине проиндексировали чеки «Жильё»

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Опубликовано: 29.10.2025 09:48 , Обновлено: 29.10.2025

Минский областной исполнительный комитет проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье». Индекс подрос на 10%, по сравнению с июльским значением, когда индексацию проводили в последний раз.

Согласно решению областной администрации №1172 от 23 октября, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 29 октября, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков “Жильё” с завтрашнего дня составит 40,875. В июле 2025 года, когда в последний раз проводилась индексация, этот показатель был установлен на уровне 37,085, то есть рост составил плюс 10%.

Чеки «Жилье» нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут использовать для уплаты пая в ЖСК, финансирования индивидуального строительства, реконструкции, покупки жилья и т. д.

Напомним, что данные приватизационные чеки, которые перестали выдавать с 1 января 2007 года, белорусы вправе использовать на улучшение своих жилищных условий:

ими можно погасить часть взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе,

оплатить квадратные метры при долевом жилищном строительстве,

вложить чеки в реконструкцию блокированных, одноквартирных жилых домов,

при покупке жилья в кредит чеками можно закрыть часть долга перед банком.

Ранее Telegraf.news рассказал, что имущественный налог для владельцев квартир и домов большой площадью в следующем году может быть увеличен. Такая инициатива по изменению Налогового кодекса содержится в проекте бюджета на 2026 год, который в настоящее время находится на финальной стадии обсуждения белорусских законодателей. Узнали, что известно о предлагаемых изменениях.

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