Перевыполнили на 17%. В Витебской области отчитались о массовом сносе домов

Опубликовано: 11.08.2025 15:45 , Обновлено: 11.08.2025

Витебский областной исполнительный комитет отчитался о ходе планового наведения порядка и ревизии населенных пунктов региона. В рамках Года благоустройства пустующие и ветхие жилые дома начали массово сносить.

Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале областной администрации, с января по июль коммунальные службы Витебщины уже снесли 483 пустующих и ветхих жилых домов. По данным властей, установленное на 7 месяцев этого года задание перевыполнили на 17%.

[inf]Снос пустующих и ветхих жилых домов во всех белорусских регионах включён в перечень обязательных мероприятий, утверждённых Советом Министров на 2025 год, объявленный Годом благоустройства. Согласно республиканскому плану, за год по всей стране должны снести более 4 тыс. домов, включённых в Единый реестр пустующих домов, а также ветхих арендных жилых домов, которые пустуют по полгода и более, а также вовлечь в хозяйственный оборот более 860 га земельных участков:

в Гомельской области под снос должны уйти 817 домов из Реестра,

в Минской области - 808 домов,

в Витебской области - 759 домов,

в Брестской области - 664 дома,

в Могилевской области - 531 дом,

в Гродненской области - 485 домов.[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале этого года министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило объяснил, какие жилые дома планируется пустить под снос в рамках программы реновации, описанной в утверждённой недавно концепции государственной жилищной политики Беларуси. Глава ведомства назвал категорию жилья, капитальный ремонт которого он считает “нецелесообразным”.

«Целесообразность ремонта отсутствует напрочь» — Министр ЖКХ рассказал, какие дома планируют сносить в Беларуси