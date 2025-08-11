Перевыполнили на 17%. В Витебской области отчитались о массовом сносе домов
Витебский областной исполнительный комитет отчитался о ходе планового наведения порядка и ревизии населенных пунктов региона. В рамках Года благоустройства пустующие и ветхие жилые дома начали массово сносить.
Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале областной администрации, с января по июль коммунальные службы Витебщины уже снесли 483 пустующих и ветхих жилых домов. По данным властей, установленное на 7 месяцев этого года задание перевыполнили на 17%.
[inf]Снос пустующих и ветхих жилых домов во всех белорусских регионах включён в перечень обязательных мероприятий, утверждённых Советом Министров на 2025 год, объявленный Годом благоустройства. Согласно республиканскому плану, за год по всей стране должны снести более 4 тыс. домов, включённых в Единый реестр пустующих домов, а также ветхих арендных жилых домов, которые пустуют по полгода и более, а также вовлечь в хозяйственный оборот более 860 га земельных участков:
- в Гомельской области под снос должны уйти 817 домов из Реестра,
- в Минской области - 808 домов,
- в Витебской области - 759 домов,
- в Брестской области - 664 дома,
- в Могилевской области - 531 дом,
- в Гродненской области - 485 домов.[/inf]
Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале этого года министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило объяснил, какие жилые дома планируется пустить под снос в рамках программы реновации, описанной в утверждённой недавно концепции государственной жилищной политики Беларуси. Глава ведомства назвал категорию жилья, капитальный ремонт которого он считает “нецелесообразным”.
«Целесообразность ремонта отсутствует напрочь» — Министр ЖКХ рассказал, какие дома планируют сносить в Беларуси