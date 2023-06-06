Переходят ли долги по коммуналке к новым владельцам квартиры? Вот что делать белорусам в такой ситуации

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Опубликовано: 06.06.2023 16:40 , Обновлено: 06.06.2023

Бывают ситуации, когда белорусы покупают квартиру, а потом выясняется, что бывшие владельцы не оплатили коммунальные услуги. Может ли долг перейти новым хозяевам? Рассказываем, что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию и куда обращаться, если все же попали.

Продажа квартир с коммунальными долгами в Беларуси не запрещена. Такое происходит, потому что нотариусы не отслеживают их наличие, пишет Realt. Поэтому покупателям самим нужно требовать о продавца подтверждение, что все задолженности погашены.

Если вы вдруг купили квартиру и узнали, что экс-владельцы не погасили коммунальные долги, то не переживайте — согласно Гражданскому кодексу они не переходят новому собственнику. Погасить задолженность обязаны прежние собственники. Вам лишь нужно:

письменно уведомить ЖКХ о смене собственника квартиры;

переоформить все счета и договоры на себя.

Для этого следует собрать подтверждающие документы:

копию договора купли-продажи недвижимости;

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации перехода права собственности;

показания счетчиков на момент покупки квартиры;

квитанции, в соответствии с которыми вы оплачивали счета.

Если вы это сделали, но вам грозят отключить свет и другие коммунальные услуги, можно обратиться в прокуратуру.

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