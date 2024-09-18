"Очередь до апреля расписана" — Блогер показала, как "вживую" выглядят дома от Минлесхоза. Подписчики TikTok возмутились цене

🎥 Видео

Опубликовано: 18.09.2024 10:33 , Обновлено: 18.09.2024

Белорусский блогер опубликовала видео, в котором на конкретном примере показала, как "вживую" выглядят дома от Минлесхоза. Один из таких домокомплектов девушка нашла в Могилёве и решила посмотреть, что там внутри. Судя по комментариям, многих удивило не только отсутствие проведённых коммуникаций, но и стоимость такого жилья.

В начале видео блогер отметила, что “дом хороший и компактный”, без “каких-либо лишних помещений”. Она продемонстрировала прихожую, где, по её мнению, можно разместить шкаф и полочки для обуви, а затем прошла в гостиную. Далее девушка сняла предполагаемый санузел, где “тоже очень много места”. В обзор также попали три комнаты, в каждой из которых — по два окна.

“Несмотря на то, что дом очень функциональный, очень сильно давит потолок”, — отметила автор ролика и добавила, что в другом домокомплекте от Могилёвского лесхоза высота потолков была выше. Далее блогер показала план строения и, собственно, его стоимость — 62 тысячи белорусских рублей.

“Это сама коробка или там уже вода и электричество включено, и всё есть? — задал вопрос один из пользователей TikTok. Ему тут же ответили, явно не без сарказма: “И участок тоже есть”.

“Это начальная цена, а сколько в реале он будет стоить? Примерно?” — поинтересовался другой белорус, на что кто-то в комментариях сделал следующее предположение: “62 тысячи рублей + доставка + сборка + коммуникации = 75-80 тысяч…”

“Вставлю свои пять профессиональных копеек. Это лафетированый сруб. Образно говоря, покалеченный сруб, т.к. самая ценная, твёрдая часть древесины отсутствует. Ладно внутри, но и снаружи”, — отметил ещё кто-то из белорусов.

Многие из пользователей соцсети интересовались, входит ли сборка в цену домокомплекта, на что автор ролика ответила: не входит. Для этого, по её мнению, придётся добавить сверху 40% от цены.

“Очень и очень гармонично, светло и аккуратно. Достойный вариант!” — не согласилась с предыдущими ораторами очередная белоруска.

“Ужас как дорого… Газосиликат дешевле. А дерево через пару лет даст о себе знать”, — отметил в комментариях ещё один подписчик TikTok.

“Я тоже себе смотрел. Мне понравился! Это только коробка и стропильная система, без крыши. Без окон и электрики”, — поделился очередной пользователь видеоплатформы. Другой добавил:

“Всё хорошо и красиво, только на них уже договора даже не заключают, очередь до апреля расписана, а там и цена вырастет. Только коробка и стропильная система. Сам вывозишь и сам собираешь”.

[info_b]К слову, цены на подобные домокомплекты разнятся. Полный ассортимент можно посмотреть на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что министр ведомства Александр Кулик рассказал, почему в Минлесхозе не хотят собственноручно собирать деревянные дома, которые продают белорусам. Напомним, проект по реализации домокомплектов появился в ответ на поручение Лукашенко об удешевлении строительства жилья на селе, в том числе из древесины.

«Мы думали над этим» — В Минлесхозе рассказали, почему не хотят собирать деревянные дома, которые продают белорусам