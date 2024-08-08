"Никаких тебе обоев" — В "Минскстрое" показали новое общежитие на 700 мест

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Опубликовано: 08.08.2024 11:54 , Обновлено: 08.08.2024

Столичное предприятие "Минскстрой" показало фотографии нового студенческого общежития, которое должны ввести в эксплуатацию к 1 сентября. По словам застройщика, такого "они ещё не строили", поскольку здание выполнено в форме эллипса и "похоже на бизнес-центр". К слову, оно расположено на улице Радужной и рассчитано на 700 студентов Белорусского госуниверситета физической культуры.

“Сейчас строители готовят объект к вводу. 700 студентов БГУФК к началу учебного года станут новосёлами. На следующей неделе на объект заедет клининговая компания – наводить лоск и блеск. Мы прошлись по этажам. Жилищные условия, что созданы здесь, – мечта поэта (читай, студента)!” — отметили в ГПО “Минскстрой”.

Там добавили, что двух- и трёхместные комнаты укомплектованы современной мебелью, а кухни — бытовой техникой. Также в общежитии оборудовали большие и светлые залы для групповых занятий и “никаких тебе обоев на стенах” – лишь “улучшенная штукатурка” и акриловая краска. Кроме того, в новом здании есть медблок, буфет, а также прачечная с сушильным и гладильным цехами.

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