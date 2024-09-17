"Не надо нагнетать" — Риелтор посоветовал белорусам не покупать "евродвушки". Что попросили в ответ?

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Опубликовано: 17.09.2024 16:51 , Обновлено: 27.11.2024

Белорусский риелтор и специалист по недвижимости опубликовал на просторах TikTok видео, в котором настоятельно не рекомендовал покупать "так называемые евродвушки". По словам эксперта, проблема заключается в слишком маленькой площади спальни — месте, где человек должен отдыхать пресловутые восемь часов. Более того, мужчина привёл доводы и расчёты, которые, судя по всему, должны были разубедить тех, кто решился на приобретение подобного жилья.

По словам мужчины, всё дело в метраже. Так, если взять квартиру площадью 40 кв.м., то основное пространство в ней займёт ванная, гостиная, кухня, коридор и… небольшая спальня размером 9 “квадратов”. Скорее всего, там расположится двуспальная кровать и шкаф. И что, скажете вы? Специалист отметил, что “такие планировки хорошо продаются”, однако есть одно “но”.

“Согласно научным исследованиям, для полноценного восьмичасового сна взрослому человеку ночью необходимо от 16 до 20 куб. м. воздуха. Какая связь между квадратными метрами и кубическими? Ну, учили физику, понимаете… То есть полноценная спальня на двух человек — желательно, конечно, 35, а лучше — 40 куб.м. воздуха”, — отметил автор ролика.

Затем, основываясь на этих данных, он задался вопросом: а сколько воздуха в комнате 8, 9 или 10 кв.м.? Умножив на приблизительную высоту потолков 2,7 метра, получилось гораздо меньше, чем, по его словам, необходимые для хорошего сна 35 или 40 куб. м. — всего 21-27 куб. м.

“Получается, что, сделав такую планировку, люди сами себя обрекают на то, что ночью им будет не хватать воздуха, поскольку вместо вентиляции лишь окно, а кондиционер берёт воздух не из снаружи”, — продолжил специалист. Затем он добавил, что перед покупкой жилья нужно “не полениться” и “обратиться к профессионалам”, чтобы в итоге не спать “в комнатушке, которая для этого не приспособлена”.

“Не думаю, что люди хотят и мечтают о спальне в 9 метров. Но на что хватило. Будем честны, и кухни по 6 метров в хрущёвках даже для одного не слишком комфортны. Всё упирается в деньги”, — написала под роликом одна их подписчиц соцсети, на что риелтор тут же ответил:

“Я про спальню. Про место, в котором проходит треть жизни в состоянии, когда человек слегка выключен из жизни”. В ответ на это белоруска также нашлась что сказать:

“Я поняла, о чём вы. И в теории даже согласна. Но выбираем мы из возможностей, а не из того, как было бы здоровее, как правильно…”

“Не надо нагнетать. Открываем окно и спим в радость, зимой открываем дверь. Можно ещё тёщу с опахалом в коридоре выставлять — пусть воздух перемешивает. Или 5 человек в 40 кв.м. это перебор?” — то ли в шутку, то ли всерьёз написал другой пользователь TikTok.

“Полностью согласен с автором. От передоза СО² мозг не отдыхает, да и мышцы тоже. По нормальному нужно ставить хороший бризер и соединять комнату с вентиляционной шахтой. Зимой — вдобавок увлажнитель”, — предложил белорус.

“Это всё, конечно, хорошо, но люди не от огромного желания покупают небольшие квартиры… Для многих, наверное, даже такая за счастье. И всегда можно окно открыть на проветривание, благо оно есть”, — словно подытожила женщина в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал, что под Минском не так давно появился необычный дом. Его владельцы — Александр и Анастасия — построили жильё из 40-футового морского контейнера, в которых обычно перевозят крупногабаритные грузы. По их словам, такая практика распространена в США, но не в Беларуси, поэтому всё пришлось делать своими руками по видео на YouTube.

«Всё делали по видео на YouTube». Белорусы построили дом из морского контейнера. За сколько?