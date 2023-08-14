До 47 500 рублей. На аукцион выставили коллекцию часов Виктора Бабарико

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Опубликовано: 14.08.2023 13:48 , Обновлено: 14.08.2023

Коллекция часов Виктора Бабарико появилась на аукционе. Организатором торгов указано Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение».

Всего в коллекции девять наименований. Самые дорогие часы Patek Philippe оценили в 47 500 рублей, самые дешевые – 770 рублей – у Longines. Сообщается, что на них имеются царапины и потёртости.

[info_b]Напомним, Виктора Бабарико арестовали 18 июня 2020 года. Больше года он сидел в СИЗО. 6 июля 2021 года Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 145 тыс. рублей, а также постановил взыскать с него в доход государства 47,7 млн рублей. Вину он не признал и отказался от дачи показаний.[/info_b]