"Иначе потеряете свои деньги" — Риэлтер назвал дату, до которой лучше всего продать квартиру в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2024 09:47 , Обновлено: 28.11.2024

Агент по недвижимости рассказал, когда лучше всего продавать квартиру в Беларуси, если есть такая необходимость. По его словам, если курс доллара будет расти или останется на том же уровне, что сейчас, цены на жильё начнут падать. Специалист добавил: как правило, рынок реагирует на такие пертурбации в течение одного-двух месяцев.

“Учитывая то, что впереди у белорусов много праздников, будет естественный отток покупателей. За это время рынок насытится предложениями, и у покупателей будет выбор, чтобы купить себе недвижимость. Поэтому рекомендую тем, кто хочет продать квартиру, сделать это в ближайшее время. Желательно до Нового года, иначе вы потеряете свои деньги”, — подчеркнул специалист.

“Ничего у нас не будет падать. Посмотрите на автомобили: стоят, гниют, но никто дешевле не отдаст! А квартиру можно сдать”, — высказал собственное мнение одиз из пользователей TikTok, на что риэлтер загадочно ответил: “Посмотрим, что будет через 2-3 месяца…”

К слову, некоторые белорусы не согласились с таким прогнозом, упрекнув специалиста в том, что ему “лишь бы заработать”. В ответ на это автор ролика подчеркнул, что не без этого, однако его мнение небезосновательно, поскольку за плечами девятилетний опыт продаж.

“Цены растут с весны 2023 года. С того момента условия для покупки только улучшились: кредиты, стабильный курс доллара, растущие зарплаты. На данный момент всё наоборот: кредиты стали дороже, а курс растёт…” — добавил агент по недвижимости.

Тем временем в среду, 27 ноября, курс доллара преодолел психологическую отметку в 3,5 рубля за единицу американской валюты. По итогам вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже он подорожал сразу на 6 копеек (+1,74%). К слову, он растёт уже 11-е торги подряд.

Курс доллара в Беларуси взял психологическую отметку в 3,5 рубля

Ранее Telegraf.news писал, что независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская посчитала, сколько зарплат нужно среднестатистическому белорусу, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Минске. Такая идея специалисту пришла после того, как она увидела похожую статистику в крупнейших городах России.

Эксперт по недвижимости посчитала, сколько нужно «не есть и не пить», чтобы купить «однушку» в Минске