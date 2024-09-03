Могут ли белорусы выкупить место в льготной очереди на квартиру? Брокер по недвижимости ответил
Брокер по недвижимости и активный пользователь TikTok по совместительству Антон Новиков рассказал, могут ли белорусы выкупить место в льготной очереди на жильё. По его словам, за последний месяц к нему не раз обращались с подобным вопросом. Судя по всему, тема весьма актуальная.
Специалист чётко и ясно дал понять: нет, выкупить очередь у льготника нельзя. По словам брокера, купить готовую квартиру у того, кто получил её на льготных условиях, можно (правда, с некоторыми нюансами), а вот выкупить место — нельзя.
Как продать льготную квартиру?
Согласно Указу Александра Лукашенко от 6 января 2012 года №13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений при отказе исполкома в покупке жилого помещения (его частей, долей в праве собственности), построенного (реконструированного, приобретённого) с привлечением льготного кредита», продать, подарить или обменять такое жильё разрешено в течение 5 лет со дня погашения кредита. Однако сделать этом можно с разрешения исполкома в исключительных случаях. К ним относятся:
- переезд в другую местность,
- расторжение брака,
- смерть одного из собственников,
- улучшение жилищных условий,
- переезд из-за тяжёлой болезни.
Ранее Telegraf.news писал, что белорусский эксперт в области недвижимости Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно белорусам зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Всё началось с вопроса подписчика.
Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске? Эксперт показала реальные расчеты