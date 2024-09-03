Могут ли белорусы выкупить место в льготной очереди на квартиру? Брокер по недвижимости ответил

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Опубликовано: 03.09.2024 17:33 , Обновлено: 03.09.2024

Брокер по недвижимости и активный пользователь TikTok по совместительству Антон Новиков рассказал, могут ли белорусы выкупить место в льготной очереди на жильё. По его словам, за последний месяц к нему не раз обращались с подобным вопросом. Судя по всему, тема весьма актуальная.

Специалист чётко и ясно дал понять: нет, выкупить очередь у льготника нельзя. По словам брокера, купить готовую квартиру у того, кто получил её на льготных условиях, можно (правда, с некоторыми нюансами), а вот выкупить место — нельзя.

Как продать льготную квартиру?

Согласно Указу Александра Лукашенко от 6 января 2012 года №13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений при отказе исполкома в покупке жилого помещения (его частей, долей в праве собственности), построенного (реконструированного, приобретённого) с привлечением льготного кредита», продать, подарить или обменять такое жильё разрешено в течение 5 лет со дня погашения кредита. Однако сделать этом можно с разрешения исполкома в исключительных случаях. К ним относятся:

переезд в другую местность,

расторжение брака,

смерть одного из собственников,

улучшение жилищных условий,

переезд из-за тяжёлой болезни.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский эксперт в области недвижимости Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно белорусам зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Всё началось с вопроса подписчика.

Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске? Эксперт показала реальные расчеты