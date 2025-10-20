"Минсктрой" пообещал построить прямо в Минске 250 коттеджей

Опубликовано: 20.10.2025 15:54 , Обновлено: 20.10.2025

Государственное производственное объединение "Минскстрой" пообещало возвести порядка 250 индивидуальных жилых домов в различных микрорайонах города. О планах строительства в уже существующем частном секторе столицы 20 октября на оперативном совещании в Мингорисполкоме впервые рассказал генеральный директор предприятия Александр Терехов.

Как пояснил гендиректор “Минскстроя”, речь не идёт о выделении новых территорий под частную индивидуальную застройку, а об использовании пустующих участков в пределах действующих коттеджных посёлков. По словам Терехова, на сегодняшний день “Минскстрою” выделили уже 120 пустующих участков. Там планируется навести порядок и построить 250 жилых домов, не многоэтажек, а индивидуальных коттеджей, передало агентство “Минск-Новости”.

“Чтобы эти поселки или микрорайоны имели законченный, благоустроенный вид”, — пояснил идею городских властей Терехов.

Планируется, что дома специалисты “Минскстроя” будут возводить с применением как каркасных технологий и технологий индустриального домостроения, а вот кому достанутся эти дома, Терехов не уточнил. Будут ли новые коттеджи предлагать минчанам, которых расселяют из других частных секторов города, отданных под снос в соответствии с генпланом города, или же предложат тем, кто стоит в очереди нуждающихся, либо вовсе выставят на аукцион, предоставив возможность получить свой домик в Минске любому желающему на общих основаниях, пока остаётся неясным.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Мингроисполком предложил минчанам квартиры со стоимостью квадратного метра всего 2601−2605 рублей (около 880 долларов). Однако в это предложении оказалось два важных нюанса, которые точно сильно сузят круг тех, кто сможет и захочет построить жильё на таких привлекательных условиях.

Мэрия предложила двум категориям минчан квартиры с отделкой по 880 долларов за квадрат. Но есть нюанс