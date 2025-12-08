«Минскстрой» показал, что уже сделали на стройке Национального исторического музея в Минске

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Опубликовано: 08.12.2025 12:07 , Обновлено: 08.12.2025

Госпредприятие «Минскстрой» опубликовало кадры со стройки Национального исторического музея, которую назвало «самой известной в столице». Там убрали последний башенный кран и приступили к отделочным работам.

По данным организации, на объекте работают около 340 человек, и большая их часть — внутри здания.













«Там активничают штукатуры, стяжечники, электромонтажники. Прокладываются слаботочные системы, системы кондиционирования, пожаротушения. В экспозиционных залах приступили к монтажу внутренних перегородок: на трёх этажах каркасы уже готовы — идёт зашивка гипсокартоном», — рассказали в «Минскстрое».

При этом снаружи здания работы также ведутся. Примерно на 50 % выполнено утепление здания, и его уже облицовывают керамогранитом и монтируют витражи.

Также начали возводить портал со стороны улицы Орловской.

«Мы завершили строительство новой ТП и готовим её к вводу. Это позволит подключить здание музея к электроотоплению и ускорить отделку. В середине декабря планируем приступить к шпатлеванию и окраске стен, наливным полам, покраске запотолочного пространства для последующего монтажа в выставочных залах ячеистых подвесных потолков», — рассказал начальник участка генподрядного СУ-7 стройтреста № 4 Дмитрий Харитонов.

Напомним, что объект возводят на месте бывшего парка развлечений «Дримлэнд», в районе улицы Орловской. Там же планируется обустроить парк “Народного единства” . Завершить строительство власти пообещали к 2027 году.









Карта Беларуси из керамогранита. Каким запланировали новый Национальный исторический музей в Минске?

Деньги на строительство музея собирали, в том числе, и на республиканских суботтниках с его участников.