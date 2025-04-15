Карта Беларуси из керамогранита. Каким запланировали новый Национальный исторический музей в Минске?

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Опубликовано: 15.04.2025 09:54 , Обновлено: 15.04.2025

В Минске началось строительство нового здания для Национального исторического музея. Объект возводят на месте бывшего парка развлечений «Дримлэнд», в районе улицы Орловской. Там же планируется обустроить парк Народного единства. Завершить строительство власти пообещали к 2027 году.

Каким будет музей снаружи?

Ключевая особенность — контуры здания должны повторять очертания карты Беларуси, хотя и с «более плавными линиями». Проект предусмотрел, чтобы здание воспринималось «одинаково хорошо с любой стороны», так как его будут видеть с разных ракурсов при прогулках по парку.

Фасады запланировали облицевать керамогранитом «с текстурой камня». Кроме того, предусмотрена «эффектная подсветка» с разными режимами для будних и праздничных дней.

На входе собрались сделать большой полупрозрачный витраж (огромное окно/витрина), верхняя часть которого сможет работать как экран.

Главный фасад должны украсить шесть крупных вертикальных горельефов (выпуклых рельефов), посвящённых разным периодам истории страны, батальным сценам и историческим картам. Предполагается, что горельефы будут из бронзы, возможно, с использованием камня.

Перед музеем запланирована большая площадь для торжеств. От входного портала парка со стороны Орловской, по замыслу архитекторов, к зданию поведёт парадная лестница.

Что будет внутри?

Здание планируется четырёхэтажным. Но первом хотят разместить главный вестибюль, гардероб, буфет, зал для временных выставок и конференц-зал. На второй этаж и выше должна пригласить парадная лестница, где и начнётся основная экспозиция, последовательно ведущая посетителей по залам.

Важную роль проектировщики отвели атриуму — свободному пространству в центре, простирающемуся со второго до верхнего этажа. Его захотели украсить художественным витражом на национальную тематику.

Будущим посетителям пообещали интерактивные стенды, лазерные изображения и даже 5D-кинозал для демонстрации фильмов о Беларуси. Разработка «начинки» залов, по сообщению госагентства «Минск-Новости», сейчас в процессе.

Музей должен принимать одновременно до 2 500 посетителей. На каждом этаже запланированы зоны для продажи сувениров.

Кто придумал и кто строит?

Как передал источник, концепция музея началась с конкурса среди учащихся Минского архитектурно-строительного колледжа. Победила идея студента Владислава Кашковского — придать зданию форму карты страны. Эта задумка легла в основу проекта, который разрабатывает УП «Минскпроект». Строительством занимается ОАО «Стройтрест № 4». При этом проектирование и строительство идут параллельно.

Новый музей должен стать центральным объектом парка Народного единства. В самом парке планируется представить все регионы Беларуси с помощью скульптурных композиций и интерактивных экранов.

Кстати, средства, заработанные на недавнем республиканском субботнике, власти решили направить именно на строительство этого нового здания Национального исторического музея.

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