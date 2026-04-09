Минюст приостановил лицензию минского агентства недвижимости

Опубликовано: 09.04.2026 09:57 , Обновлено: 09.04.2026

Министерство юстиции Беларуси объявило о приостановке действия лицензии одного из столичных агентств недвижимости - "Алькор". Ближайшие два месяца организации будет запрещено осуществлять риэлтерскую деятельность в стране.

Лицензия “Алькора” официально приостановлена с 10 апреля до 10 июня 2026 года. Исходя из пояснений Минюста, причиной стало несоблюдение агентством законодательства, согласно которому оказывать риэлтерские услуги должны именно риэлтеры, а не агенты по операциям с недвижимостью. В белорусском законодательстве эти две специальности достаточно чётко разведены.

“Заключив с риэлтерской организацией договор на оказание риэлтерских услуг, потребитель вправе рассчитывать, что такие услуги ему будут оказывать уполномоченные на то лица, обладающие соответствующими знаниями в данной сфере. Риэлтер, являясь ответственным за исполнение договора на оказание риэлтерских услуг, не вправе отстраняться от выполнения возложенных на него обязанностей. Именно он должен работать с потребителем, оказывая квалифицированную юридическую поддержку на всех этапах исполнения договора”, - подчеркнули в Минюсте, упрекнув столичное агентство в игнорировании данных требований.

В ведомстве заявили, что в одном из случаев клиенту “Алькора” риэлтерские услуги фактически оказывал агент по операциям с недвижимостью, а риэлтер был назначен ответственным за исполнение договора лишь формально. В результате документы по сделке купли-продажи были оформлены с нарушением требований законодательства, из-за чего пострадали интересы клиента.

Компании дали два месяца на устранение выявленных нарушений, а клиентам агентства разрешили расторгнуть действующие договоры на оказание риэлтерских услуг.

Кстати, самого риэлтера, уличённого в нарушении законодательства, отстранили от работы сразу на четыре месяца. Именно на такой срок Минюст приостановил действие его идентификационной пластиковой карточки, без которой специалист не вправе оказывать риэлтерские услуги.

Напомним, с 16 мая 2026 года в Беларуси официально упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Согласно новому закону «О риэлтерской деятельности», такие услуги смогут оказывать только аттестованные риелторы, которые к тому же обязаны будут войти в новую Палату риэлтеров.

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