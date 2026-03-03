Белорусские риэлтеры устроили «войну» за передел рынка. Кто в плюсе?

Опубликовано: 03.03.2026 15:09 , Обновлено: 03.03.2026

Белорусские риэлтеры устроили настоящую "войну" с переделом рынка, отблески которой сторонние наблюдатели могут увидеть лишь краешком глаза в бурных дискуссиях, периодически прорывающихся в соцсетях. Независимый эксперт в сфере недвижимости Наталья Литовская объяснила, что же происходит на самом деле на рынке недвижимости в Беларуси, как эти подковёрные игры отразятся на рядовых участниках сделок и стоит ли ждать подорожания услуг профессиональных риэлтеров.

По словам Литовской, борьба за рынок началась после того, что в Беларуси деятельность агентств недвижимости была полностью выведена из тени. В результате в этой сфере резко упали доходы. Ситуация усугубляется тем, что очень скоро деятельность агентов по операциям с недвижимостью будет запрещена, а продолжить работать смогут только те, что сдаст соответсвующий экзамен на риэлтера (фактически – юриста в сфере недвижимости).

[inf]Напомним, в Беларуси с 16 мая 2026 года официально упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Согласно новому закону «О риэлтерской деятельности», такие услуги смогут оказывать только аттестованные риелторы, которые к тому же обязаны будут войти в новую Палату риэлтеров. [/inf]

По мнению Литовской, далеко не все агенты захотят или смогут сдать профессиональный экзамен. Это автоматически приведёт к тому, что численность сотрудников в агентствах недвижимости сократится (сейчас в одном только Минске из более сотни), а следом сократится и их общий доход.

“В этих условиях сохранятся те, кто сможет удержать максимум профессионалов. А удержать их можно только рублем – увеличив их комиссии”, - пояснила специалист, что именно происходит сейчас в этой сфере.

В частности, хозяйка одного из столичных агентств недвижимости решила создать своеобразный хаб, собрав под одной крышей “всех толковых риэлтеров”, предложив им комиссии больше, чем на их нынешних местах работы. Несколько других агентств предложили своим сотрудникам похожие условия. По мнению Литовской, всё идёт к тому, что в результате такого “передела” рынка в столице число агентств сократится в разу - останется пяток крупных агентств недвижимости “с мощным и профессиональным штатом”, и, возможно, несколько мелких.

Впрочем, рядовым белорусам, которые нуждаются в профессиональном сопровождении сделок с недвижимостью, по словам Литовской, нынешняя “война профессионалов” только на руку. Причём плюсы в сложившейся ситуации специалист видит как для продавцов, так и для покупателей.

“Желающих продать квартиру самостоятельно не будут бесконечно терроризировать звонками из сотни агентств, раз уж их физически будет всего несколько. Если нужна помощь риэлтера - самостоятельно обратятся в выжившее агентство недвижимости”, - пояснила эксперт.

При этом статус риэлтера при новой системе вырастет до статуса адвоката по сделкам с недвижимостью, а вот на стоимости их услуг это не должно никак отразиться. Поскольку тарифы на риэлтерские услуги для граждан в Беларуси официально устанавливает Министерство юстиции, сами по себе риэлтеры на этот повлиять никак не могут.