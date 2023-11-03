Совмин установил, кто должен платить риелторам - продавец или покупатель квартиры?
Совет министров своим постановлением № 754 от 1 ноября 2023 года скорректировал принципы госрегулирования цен на риелторские услуги в Беларуси. Вместо фиксированных тарифов на эти услуги правительство ввело предельные максимальные, а также прописало, кто именно должен оплачивать услуги риелтора - продавец или покупатель недвижимости.
В постановлении Совмина, опубликованном 3 ноября на Национальном правовом интернет-портале, предельные максимальные тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей):
- в базовых величинах - на риелторские услуги в отношении объектов недвижимости,
- в процентах от стоимости объекта недвижимости - на риелторские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости.
Таким образом, риелторы смогут сами устанавливать цены на свои услуги, главное, чтобы они не превышали указанные в постановлении предельные максимальные тарифы, а вот госрегулирование цен на услуги, связанные с объектами нежилого фонда (офисами, складами, торговыми площадками и тому подобное), а также на услуги, оказываемые юридическим лицам, отменяется.
Кроме того, риелторам предоставили право устанавливать скидки по определенным ими самими правилам. Единственным исключением из данного правила стали многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий: для них скидка на услуги агенту по недвижимости не может быть меньше 50% размера тарифов на услуги, установленные риелторской организацией.
В постановлении также прописали, что оплачивать услуги риелтора по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости обязан продавец, а не покупатель, а взимать плату за риелторские услуги по одному и тому же объекту с обеих сторон сделки запретили.
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