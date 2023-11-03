Совмин установил, кто должен платить риелторам - продавец или покупатель квартиры?

Опубликовано: 03.11.2023 08:52 , Обновлено: 03.11.2023

Совет министров своим постановлением № 754 от 1 ноября 2023 года скорректировал принципы госрегулирования цен на риелторские услуги в Беларуси. Вместо фиксированных тарифов на эти услуги правительство ввело предельные максимальные, а также прописало, кто именно должен оплачивать услуги риелтора - продавец или покупатель недвижимости.

В постановлении Совмина, опубликованном 3 ноября на Национальном правовом интернет-портале, предельные максимальные тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей):

в базовых величинах - на риелторские услуги в отношении объектов недвижимости,

в процентах от стоимости объекта недвижимости - на риелторские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости.

Таким образом, риелторы смогут сами устанавливать цены на свои услуги, главное, чтобы они не превышали указанные в постановлении предельные максимальные тарифы, а вот госрегулирование цен на услуги, связанные с объектами нежилого фонда (офисами, складами, торговыми площадками и тому подобное), а также на услуги, оказываемые юридическим лицам, отменяется.

Кроме того, риелторам предоставили право устанавливать скидки по определенным ими самими правилам. Единственным исключением из данного правила стали многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий: для них скидка на услуги агенту по недвижимости не может быть меньше 50% размера тарифов на услуги, установленные риелторской организацией.

В постановлении также прописали, что оплачивать услуги риелтора по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости обязан продавец, а не покупатель, а взимать плату за риелторские услуги по одному и тому же объекту с обеих сторон сделки запретили.

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