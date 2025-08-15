Мэрия Минска пообещала пока не сносить хрущевки и назвала два новых районах для «освоения территорий»

Опубликовано: 15.08.2025 14:09 , Обновлено: 15.08.2025

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Виктор Гутько 15 августа заявил, что сносить советские хрущевки пока не планируется, а также назвал два новых городских района, территории которых планируется освоить к 2050 году.

Массово сносить панельные малоэтажки, которые начали возводить в СССР с 1957 года и были популярны у градостроителей вплоть до конца 1990-х, несмотря на сомнительный уровень комфорта для их обитателей, по заверениям Гутько, в Минске пока не планируют.

“На сегодня у нас не предусматривается снос хрущевок, мы не планируем этого делать”, – заявил чиновник в ходе пресс-конференции, посвящённой началу общественного обсуждения нового генплана белорусской столицы.

Столичные градостроители в новом генплане исходят из “оптимального” населения Минска, не превышающего 2 млн. человек. На основании этого планку по новому строительству в Минске решили снижать и нацелиться на “максимально эффективное использование” уже имеюшихся у города территорий.

Так, к 2050 году планируется освоить территории двух новых городских районов - Зелёный Бор и Северный Берег , передало госагентство БЕЛТА.

Развивать же столичную агломерацию в перспективе до 2050 года городские власти предложили по модели зеленых клиньев, перемежая знаковые производственные и производственно-технологические кластеры под Минском (такие как “Великий камень” и запланированный научно-производственный парк в районе деревни Дегтяревка) с зонами отдыха и зелёными клиньями сельхозземель вблизи города.

В начале этого года, как передавал Telegraf.news, депутат Палаты представителей Анжелина Сыромятникова заявляла, что одним из ключевых направлений новой Концепции государственной жилищной политики до 2030 года должна стать реновация жилищного фонда. По словам депутата, Беларусь запланировала перенять опыт России, где программа реновации «реализуется уже десяток лет».

«Наследие советского прошлого» — Депутат заявила, что хрущёвки в Беларуси будут сносить

Реновация, по её словам, должна затронуть, в первую очередь, дома с «небольшой этажностью», но большим сроком эксплуатации, в народе именуемые «хрущёвками». Такие дома строились в СССР для решения острой нехватки жилья. Сейчас же эти постройки Сыромятникова назвала «наследием советского прошлого». По её мнению, они исчерпали себя как морально (из-за малогабаритных и проходных комнат), так и физически (из-за нецелесообразности капитального ремонта).