Лукашенко изменил правила регистрации земельных участков для некоторых белорусов
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля подписал указ, который меняет некоторые процедуры регистрации земельных участков. Одной из новелл закона стал упрощённый порядок оформления, который будет действовать до 1 января 2028 года.
Новой нормой (без разработки проектов их отвода) смогут воспользоваться те белорусы, кто устанавливается упрощенный порядок приобрел землю для для строительства одноквартирных жилых домов , ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях если раньше самовольно (без оформления) занял такую землю.
Кроме того, указ Президента продлил до 1 января 2028 года сроки упрощенного оформления участков (без разработки проектов их отвода), которые различные организации получили для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля (КГК) отчитался о первых результатах проверок в Гродненской области, где искали и изымали земельные участки белорусов, которые нарушили Указа президента №87.
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