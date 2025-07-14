Лукашенко изменил правила регистрации земельных участков для некоторых белорусов

Опубликовано: 14.07.2025 17:32 , Обновлено: 14.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля подписал указ, который меняет некоторые процедуры регистрации земельных участков. Одной из новелл закона стал упрощённый порядок оформления, который будет действовать до 1 января 2028 года.

Новой нормой (без разработки проектов их отвода) смогут воспользоваться те белорусы, кто устанавливается упрощенный порядок приобрел землю для для строительства одноквартирных жилых домов , ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях если раньше самовольно (без оформления) занял такую землю.

Кроме того, указ Президента продлил до 1 января 2028 года сроки упрощенного оформления участков (без разработки проектов их отвода), которые различные организации получили для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля (КГК) отчитался о первых результатах проверок в Гродненской области, где искали и изымали земельные участки белорусов, которые нарушили Указа президента №87.

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