Лукашенко дал новые полномочия в строительстве областным чиновникам и ввёл для них персональную ответственность

💼 Официально

Опубликовано: 03.07.2025 07:32 , Обновлено: 03.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко наделил новыми полномочиями чиновников областных исполнительных комитетов и Минского горисполкома в сфере строительства. За ненадлежащее исполнение своих же решений руководителям местных администраций, согласно новому президентскому указу, грозит персональная ответственность.

Новые полномочия облисполкомов и Мингорисполкома прописали в Указе президента № 266 “О предоставлении полномочий в сфере строительства”, подписанного 2 июля. Его текст сегодня выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, теперь областное руководство и Мингорисполком могут по согласованию с Советом министров принимать следующие управленческие решения:

Выдавать разрешения на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации в форме задания на проектирование (кроме объектов, требующих ОВОС, госэкоэкспертизы, а также энергоисточников).

Выдавать разрешения на параллельную разработку проектной документации и строительства.

Выдавать разрешения на проведение проектных и изыскательских работ до предварительного согласования места размещения объекта (за исключением сельскохозяйственных земель и лесного фонда).

Выдавать разрешения на экспертное сопровождение технологических этапов.

Освобождать заказчика от возмещения потерь при изъятии земель под строительство, не связанное с сельским или лесным хозяйством.

Согласовывать вырубку зеленых насаждений без компенсационных посадок.

Проводить госзакупки в сфере строительства у госорганизаций из одного источника, то есть без конкурса.

Новость Телеграф

Кроме того, теперь областные и минские городские власти имеют право по собственному усмотрению не проводить общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

За принимаемые решения, согласно президентскому указу, руководство местных органов власти будут нести персональную ответственность, если их реализация “повлекла нарушение сроков или ненадлежащее выполнение работ в ходе строительной деятельности, несоблюдение требований безопасности и эксплуатационной надежности объектов”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале июня министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании Минского горисполкома приказал милиции “взять под контроль” все долгострои в столице. Ещё глава МВД поручил изучить проведение капитальных ремонтов недвижимости.

Новость Телеграф