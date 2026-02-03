Куда пропадают населённые пункты в Беларуси? Госкомимущество назвало причины ликвидации

Опубликовано: 03.02.2026 11:48 , Обновлено: 03.02.2026

Государственный комитет по имуществу (Госкомимущество) решил прокомментировать недавние известия о том, что в Беларуси исчезают деревни и сельсоветы.

Чиновники напомнили, что на 1 января 2026 года в стране насчитали 23 172 населённых пункта. Из них:

115 городов,

85 посёлков городского типа,

22 972 деревни.

Тем не менее, в прошлом году с карт страны исчезли 9 сельских населённых пунктов — 5 посёлков и 4 деревни (3 в Витебской области и 6 в Гомельской).

Естественно, что основной причиной упразднения населённых пунктов стало отсутствие в них жителей. Тем не менее, иногда речь идёт об укрупнении, когда один населённый пункт присоединяют к другому.

Таким образом, чаще всего именно посёлки городского типа входят в состав городов. Это приводит к формированию агломераций, что, по мнению чиновников, “позволяет рациональнее распределять трудовые ресурсы и меняет карту расселения страны”.

В Госкомимуществе, впрочем, не забыли сравнить Беларусь с Европой: “Как и во многих европейских странах, в Беларуси идёт миграция из деревни в город”.

Ранее Государственный комитет по имуществу сообщил, что за 2025 год в Беларуси с карт исчезли почти два десятка населённых пунктов. Всё это произошло в рамках уточнения границ населённых пунктов. Правда, один новый появился.

В Беларуси за год исчезли почти 20 населенных пунктов. Список Госкомимущества