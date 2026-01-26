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В Беларуси за год исчезли почти 20 населенных пунктов. Список Госкомимущества

В Беларуси за год исчезли почти 20 населенных пунктов. Список Госкомимущества
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В Государственном комитете по имуществу (Госкомимуществе) сообщили, что за 2025 год в Беларуси исчезли с карт почти два десятка населенных пунктов. Все это произошло в рамках уточнения границ населенных пунктов.

В Госкомимуществе опубликовали список «ликвидированных» населенных пунктов:

  • Гомельская область: в Чечерском районе исчезли поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино; в Буда‑Кошелевском районе – поселок Мигай.
  • Витебская область: в Верхнедвинском районе упразднены деревни Важаны, Давыдово и Заломы.
  • Минская область: в Узденском районе исключена деревня Малая Дещенка.

Также были упразднены и такие сельсоветы (сельские советы):

  • Ворновский (Кормянский район) – его населенные пункты переданы в Коротьковский сельсовет.
  • Ореховский (Малоритский район) – населенные пункты вошли в состав Олтушского сельсовета.

Не обошла стороной ликвидация и один железнодорожный остановочный пункт – Разлоги (Поставский район).

При этом в 2025 году в Беларуси был официально зарегистрирован только один новый населенный пункт – хутор Изумрудный в Глубокском районе Витебской области.

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