В Беларуси за год исчезли почти 20 населенных пунктов. Список Госкомимущества

Опубликовано: 26.01.2026 18:56 , Обновлено: 26.01.2026

В Государственном комитете по имуществу (Госкомимуществе) сообщили, что за 2025 год в Беларуси исчезли с карт почти два десятка населенных пунктов. Все это произошло в рамках уточнения границ населенных пунктов.

В Госкомимуществе опубликовали список «ликвидированных» населенных пунктов:

Гомельская область: в Чечерском районе исчезли поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино; в Буда‑Кошелевском районе – поселок Мигай.

Витебская область: в Верхнедвинском районе упразднены деревни Важаны, Давыдово и Заломы.

Минская область: в Узденском районе исключена деревня Малая Дещенка.

Также были упразднены и такие сельсоветы (сельские советы):

Ворновский (Кормянский район) – его населенные пункты переданы в Коротьковский сельсовет.

Ореховский (Малоритский район) – населенные пункты вошли в состав Олтушского сельсовета.

Не обошла стороной ликвидация и один железнодорожный остановочный пункт – Разлоги (Поставский район).

При этом в 2025 году в Беларуси был официально зарегистрирован только один новый населенный пункт – хутор Изумрудный в Глубокском районе Витебской области.