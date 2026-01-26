В Беларуси за год исчезли почти 20 населенных пунктов. Список Госкомимущества
В Государственном комитете по имуществу (Госкомимуществе) сообщили, что за 2025 год в Беларуси исчезли с карт почти два десятка населенных пунктов. Все это произошло в рамках уточнения границ населенных пунктов.
В Госкомимуществе опубликовали список «ликвидированных» населенных пунктов:
- Гомельская область: в Чечерском районе исчезли поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино; в Буда‑Кошелевском районе – поселок Мигай.
- Витебская область: в Верхнедвинском районе упразднены деревни Важаны, Давыдово и Заломы.
- Минская область: в Узденском районе исключена деревня Малая Дещенка.
Также были упразднены и такие сельсоветы (сельские советы):
- Ворновский (Кормянский район) – его населенные пункты переданы в Коротьковский сельсовет.
- Ореховский (Малоритский район) – населенные пункты вошли в состав Олтушского сельсовета.
Не обошла стороной ликвидация и один железнодорожный остановочный пункт – Разлоги (Поставский район).
При этом в 2025 году в Беларуси был официально зарегистрирован только один новый населенный пункт – хутор Изумрудный в Глубокском районе Витебской области.