Кому в Минске выделят арендное жильё в 2026 году? Мэрия урезала список профессий

💼 Официально

Опубликовано: 14.01.2026 12:12 , Обновлено: 14.01.2026

Минский городской исполнительный комитет утвердил новый перечень наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих. Именно эти работники по общему правилу могут рассчитывать на первоочередное выделение арендного жилья от города. По сравнению с прошлым годом, утверждённый на 2026 год перечень "похудел" на две позиции, но и сами приоритеты городских властей сильно изменились.

Новый перечень профессий, которым положено арендное жильё в столице, утверждён решением Мингорисполкома №5403 от 24 декабря, которое выложили на Национальном правовом интернет-портале 14 января.

Так, в этом году на первоочередное выделение арендного жилья в Минске могут рассчитывать представители двух категорий служащих - инженеры-программисты и специалисты по организации закупок. В прошлом году приоритет Мингорисполком отдавал руководителям и главным специалистам своих структурных подразделений.

Список рабочих профессий, которые теперь могут претендовать на заселение в арендное жильё, в этом году оказался короче на два пункта, чем в прошлом. Вот какие профессии вошли в перечень 2026 года:

водитель троллейбуса,

монтер пути,

повар,

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений,

электрогазосварщик,

электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

Две последние специальности - новые, в прошлом году их в списке не было. Зато привилегий в вопросе выделения арендного жилья в этом году лишились каменщики, маляры, штукатуры и рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений (то есть дворники). Их в обновлённом списке нет.

Напомним, правила распределения государственного арендного жилья глава государства изменил в начале прошлого года. Александр Лукашенко наделил районные и городские исполнительные комитеты правом самостоятельно определять перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера конкретного региона. Таким образом, именно местные власти теперь принимают решения о предоставлении арендного жилья - на основании ходатайств работодателей. Конкретные списки сильно отличаются от региона к региону.

Лукашенко изменил условия выделения арендного жилья. Кому уменьшил плату?