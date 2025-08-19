Когда начинать оплачивать коммуналку в новостройке? МинЖКХ расписало для белорусов 4 варианта

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Опубликовано: 19.08.2025 13:58 , Обновлено: 19.08.2025

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства разъяснили, с какого момента владельцы квартир в новостройках должны оплачивать ЖКУ.

Как пояснили в ведомстве, точка отсчёта зависит от формы приобретения жилья.

Для участника долевого строительства обязанность по оплате ЖКУ возникает с момента подписания акта приёмки-передачи жилого помещения. Этот документ считается договором, предусматривающим передачу объекта во владение и пользование.

Собственник помещения (если речь не о долевом строительстве) начинает платить со дня возникновения права собственности на него, то есть после государственной регистрации.

Член организации застройщиков — со дня сдачи дома в эксплуатацию.

Наниматель или арендатор жилья должен оплачивать услуги со дня заключения соответствующего договора.

А если в новой квартире никто не зарегистрировался, плата за ЖКУ будет начисляться по экономически обоснованным тарифам, предупредили в Министерстве ЖКХ.

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